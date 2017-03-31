Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Артем Дзюба проводит тренировку в общей группе "Зенита"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба сегодня тренируется вместе с основной группой сине-бело-голубых, информирует "СЭ".

Напомним, форвард из-за травмы пропустил товарищеские матчи сборной России с Кот-д`Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3).
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 11:58
Напечатать
18
(4)
№18 Написал: Батька (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Kytarba
зачем ему играть,на кубок конфедерации,на ЧМ..пля не как не пойму,что за кайф такие как этот куй получают от футбола,когда вообще не в курсе что такой футбол,футбол для футболиста , сборная страны..крупные турниры,где лучшие команды мира...но и вообще что такой спорт и чем его едят..

понос словесный ... ты тут про товарищеский матч забыл указать, какой от него прок для футболиста ...
Регистрация: 9.09.2016
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: tar-tas
С Дзюбой давно всё ясно.

Даже блекатуны из "ящика" во время игры с бельгийцами осторожненько, правда, намекнули на игроков, не желающих выступать за сборную.

А кто эти игроки? У кого через день после матча недомогание, как рукой снимает и он уже в общей группе?


Даже комментатор по ТВ сказал.. innocent авторитет пля...это же есть ясли.Разговор и мнение комментатора кому нах.нужен,если только не дебилам,как ты...Дзюба здоров,но он на1пал бля тренеров сборной,врачей,всякую новейшую мед.апаратуру,которая тоже не как не определила его состояние ..зачем ему играть,на кубок конфедерации,на ЧМ..пля не как не пойму,что за кайф такие как этот куй получают от футбола,когда вообще не в курсе что такой футбол,футбол для футболиста , сборная страны..крупные турниры,где лучшие команды мира...но и вообще что такой спорт и чем его едят..
Регистрация: 17.03.2008
№16 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (4)

не пугай народ joy
Регистрация: 7.12.2016
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:52) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Отдохнул...к свиноепу готов!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:45) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Andlawyer
Симулянт.

ПОЗОР
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
всё, правильно. а как по другому?))


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:41) #
  • +4
  •  (10)

С Дзюбой давно всё ясно.

Даже блекатуны из "ящика" во время игры с бельгийцами осторожненько, правда, намекнули на игроков, не желающих выступать за сборную.

А кто эти игроки? У кого через день после матча недомогание, как рукой снимает и он уже в общей группе?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№11 Написал: Батька (Сегодня, 12:39) #
  • +4
  •  (10)
online

Питар и симулянт ... я сразу писал что будет в след туре играть ... а за сборную симулирует .. не вызывать козла больше !!
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 12:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: nadvol53
К Спартаку готовится бандеровец,хитрожопый.


Уважаемые АДМИНИСТРАТОРЫ сайта. Человек в не себе, заблокируйте пожалуйста. Все его строки носят экстремистский характер. Спасибо.
Регистрация: 21.01.2016
№9 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 12:28) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
К Спартаку готовится бандеровец,хитрожопый.
Регистрация: 9.10.2012
№8 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:26) #
  • +4
  •  (8)

а болелы-то зеньки притихли, ждут очередной пенки laughing
Регистрация: 7.12.2016
№7 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
nadvol53,
Чего минус ставишь дятел!Дзюба,кто он русский что ли?Выходки все хохляцкие.хитрожопые.
Регистрация: 9.10.2012
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 12:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Жив курилка.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№5 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Очень хитрый хохол!
Регистрация: 9.10.2012
№4 Написал: safonas (Сегодня, 12:10) #
  • +3
  •  (7)

зализал раны за 2 дня?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:05) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: PanoV
А была ли травма вообще?

а был ли мальчик?
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 12:04) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Симулянт.
Регистрация: 4.10.2009
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:01) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
А была ли травма вообще?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.