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Юрий Жирков вернулся в "Зенит" из сборной России с травмой

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о том, что полузащитник Юрий Жирков вернулся из сборной России с травмой и не сыграет с "Рубином". Футболист не занимается в общей группе игроков "Зенита", передает "Чемпионат".

Сколько времени потребуется Жиркову на восстановление, пока неизвестно.
Теги: Жирков Зенит
Сегодня, 12:04
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4
(0)
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:19) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Нет
мышцы не такие эластичные,как у молодых.

случайно плеснули святой водой
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Нет,
А остальные что? Плохо разминаются или тренируются?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Нет (Сегодня, 12:09) #
  • +2
  •  (2)

PanoV,
Жирков уже старпер,мышцы не такие эластичные,как у молодых.
Регистрация: 21.04.2016
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Как они, играя шагом и без жестких стыков умудряются еще и травмы получать?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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