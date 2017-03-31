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Хави Грасия: нас ждет интересный матч с претендентом на чемпионство

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия высказался относительно предстоящего матча 21-го тура премьер-лиги с "Зенитом".

"Это будет интересный матч, сложная игра против серьёзного соперника, который является кандидатом на чемпионство. К сожалению, матч первого круга был одним из наших худших матчей в этом сезоне. Мы очень хотим реабилитироваться, добиться результата.

Хотим порадовать наших болельщиков. Это будет хорошая возможность, чтобы команда начала хорошую динамику в матче с серьёзным соперником.

Нам важно вернуться на "Казань Арену". Если нам предстоит играть на Центральном стадионе, мы тоже не против, но вы видели, что на последних играх условия не способствовали зрелищной игре. Мы в Казани рады играть на любом стадионе.

На "Казань Арене", наверно, будет легче показать качественную игру. Мы предпочитаем "Казань Арену", потому что там замечательная атмосфера, она помогает как нам, так и болельщикам", - цитирует Грасию пресс-служба "Рубина".
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 12:32
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