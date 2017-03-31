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"Краснодар" сделал бесплатными билеты для фанатов гостей на матч с ЦСКА

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить выездную игру с "Краснодаром" в рамках 22-го тура РФПЛ.

"По решению руководства "Краснодара" билеты в сектор болельщиков ЦСКА на матч 22-го тура, который состоится 9 апреля в Краснодаре, будут бесплатными.

В связи с этим руководство ФК "Краснодар" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", - говорится на официальном сайте "быков".
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:28
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(1)
№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:58) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: сын кубани
Пля когда нам будут делать бесплатно,дело не в деньгах,а в сложностях приобретения(то паспорт покажи(а он на стоянке в машине),то команды не было им на гостевой( в Самаре) продавать и т.д)

да там приедет 30 человек, вот и бесплатно, для клуба пустячок, а звучит громко)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Пля когда нам будут делать бесплатно,дело не в деньгах,а в сложностях приобретения(то паспорт покажи(а он на стоянке в машине),то команды не было им на гостевой( в Самаре) продавать и т.д)


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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