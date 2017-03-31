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"Краснодар" сделал бесплатными билеты для фанатов гостей на матч с ЦСКА
Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить выездную игру с "Краснодаром" в рамках 22-го тура РФПЛ.
"По решению руководства "Краснодара" билеты в сектор болельщиков ЦСКА на матч 22-го тура, который состоится 9 апреля в Краснодаре, будут бесплатными.
В связи с этим руководство ФК "Краснодар" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", - говорится на официальном сайте "быков".
"По решению руководства "Краснодара" билеты в сектор болельщиков ЦСКА на матч 22-го тура, который состоится 9 апреля в Краснодаре, будут бесплатными.
В связи с этим руководство ФК "Краснодар" обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча", - говорится на официальном сайте "быков".
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