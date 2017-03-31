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Молодежная команда "Локомотива" переиграла "Уфу"

В матче 21-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Уфа" дома уступила "Локомотиву".

Молодежное первенство. 21 тур

"Уфа" - "Локомотив" - 1:3

Голы: Тугарев, 53, Дивеев, 59, Шаров, 71, Вагабов, 76

"Уфа": Бородько (Ефимов, 66), Дивеев, Хазиев, Филин, Патрашко, Криворог, Егоров, Зарипов, Емельянов (Власов, 36), Журавлёв (Виденеев, 69), Кутлусурин (Гумеров, 80)

"Локомотив": Ковалёв, Лапшов, Самохвалов (Магкеев, 32), Рахмонов, Галанин (Вульфов, 78), Дорофеев (Шаров, 61), Куликов, Рыбчинский (Мурадов, 86), Лысов (Поярков, 81), Чиканчи (Вагабов, 69), Тугарев

Предупреждения: Хазиев, 28, Тугарев, 45 Рыбчинский, 62,Криворог, 85
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Молодцы.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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