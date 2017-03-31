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ФИФА завершила расследование о коррупции и передала его властям

Международная федерация футбола завершила внутреннее расследование, которое начала в июне 2015 года после того как генеральная прокуратура Швейцарии и министерство юстиции США объявили о расследованиях относительно коррупции в организации и передала его итоги швейцарским властям.

Сообщается, что в ходе 22 месячного расследования ФИФА было просмотрено более 2,5 миллиона документов, опрошено множество ключевых свидетелей, а полученные результаты использовались для внесения изменений в вопросы управления и финансов международной организации. Подробнее об этих изменениях ФИФА пообещала сообщить в конце апреля.

"Используя доказательства, полученные в результате анализа документов и интервью со свидетелями, внешние консультанты ФИФА подготовили письменные отчеты о расследовании по вопросам, представляющим наибольший интерес для швейцарских и американских властей. Эти отчеты, которые составляют более 1300 страниц и содержат более 20000 страниц вещественных доказательств, были переданы швейцарским властям", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку уголовное расследование продолжается властями Швейцарии и США, ФИФА юридически запрещено публиковать или комментировать итоги внутреннего расследования.

Глава ФИФА Джанни Инфантинов подчеркнул, что федерация ранее обязалась провести тщательное расследование и сотрудничать с представителями органов власти.

"Сейчас мы завершили расследование и передали доказательства властям, которые продолжат следовать заданному курсу в отношении тех, кто обогатился и злоупотребляет своими позициями в футболе. Теперь ФИФА может вновь сфокусироваться на самом футболе", - сказал Инфантино, слова которого приводятся в сообщении ФИФА.

Р-Спорт
Сегодня, 14:22
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№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 14:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Глава ФИФА Джанни Инфантинов

И этого русифицировали...???


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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