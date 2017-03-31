ФИФА завершила расследование о коррупции и передала его властям

Международная федерация футбола завершила внутреннее расследование, которое начала в июне 2015 года после того как генеральная прокуратура Швейцарии и министерство юстиции США объявили о расследованиях относительно коррупции в организации и передала его итоги швейцарским властям.Сообщается, что в ходе 22 месячного расследования ФИФА было просмотрено более 2,5 миллиона документов, опрошено множество ключевых свидетелей, а полученные результаты использовались для внесения изменений в вопросы управления и финансов международной организации. Подробнее об этих изменениях ФИФА пообещала сообщить в конце апреля."Используя доказательства, полученные в результате анализа документов и интервью со свидетелями, внешние консультанты ФИФА подготовили письменные отчеты о расследовании по вопросам, представляющим наибольший интерес для швейцарских и американских властей. Эти отчеты, которые составляют более 1300 страниц и содержат более 20000 страниц вещественных доказательств, были переданы швейцарским властям", - говорится в сообщении.Также отмечается, что поскольку уголовное расследование продолжается властями Швейцарии и США, ФИФА юридически запрещено публиковать или комментировать итоги внутреннего расследования.Глава ФИФА Джанни Инфантинов подчеркнул, что федерация ранее обязалась провести тщательное расследование и сотрудничать с представителями органов власти."Сейчас мы завершили расследование и передали доказательства властям, которые продолжат следовать заданному курсу в отношении тех, кто обогатился и злоупотребляет своими позициями в футболе. Теперь ФИФА может вновь сфокусироваться на самом футболе", - сказал Инфантино, слова которого приводятся в сообщении ФИФА.