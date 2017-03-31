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Губернатор: они придумают все что угодно, лишь бы лишить нас чемпионата мира

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин считает, что ведется информационная кампания, направленная на срыв проведения ЧМ-2018 в России.

Глава региона в ответ на антикоррупционную акцию, проведенную 26 марта, выступил перед студентами Самары на форуме "Экстремизму – нет".

"Недавно в одной из передач спортивных сказали: мы счастливые люди. Что в наш век наше поколение будет у себя на Родине принимать чемпионат мира. Такого может больше не быть сто, двести и триста лет. А мы будем счастливыми людьми. Что весь мир, более четырех, пяти миллиардов человек будут смотреть эти вот матчи, эти события.

А уже вчера, вы знаете, уже вчера, одна из их задач, чтобы подлить масла в огонь тем силам, которые снова поставили вопрос, чтобы в России чемпионата мира не было. Понимаете? МИД уже заявил свою позицию по этому вопросу, высказал.

Они будут все говорить, придумывать, говорить, что здесь нарушаются права человека, все что угодно будет придумано для того, чтобы в итоге заставить, лишить нас чемпионата", – цитирует Меркушкина zasekin.ru.
Сегодня, 14:30
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(2)
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 15:22) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть хоть все не приезжают.всем влепим технарь. И Мы по умолчанию станем чемпионами мира.

Пусть хоть все не приезжают.всем влепим технарь. И Мы по умолчанию станем чемпионами мира.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:15) #
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  •  (0)
online

Причем здесь экстремизм,люди вышли выразить свое отношение к коррупции
Регистрация: 26.01.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Не истерите уже. Никто уже не сможет и не успеет лишить. Уподобились тем же саксам.


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Да видимо Миркушкину Монго-Татарского ига не хватает в этом жизни .
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Меркушкин - гандон! Стали обратно в Мордор, упырь! angry
Регистрация: 30.05.2015
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 14:38) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Галимый Бред сивой кобылы grinning
Регистрация: 21.01.2016
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