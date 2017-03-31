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Губернатор: они придумают все что угодно, лишь бы лишить нас чемпионата мира
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин считает, что ведется информационная кампания, направленная на срыв проведения ЧМ-2018 в России.
Глава региона в ответ на антикоррупционную акцию, проведенную 26 марта, выступил перед студентами Самары на форуме "Экстремизму – нет".
"Недавно в одной из передач спортивных сказали: мы счастливые люди. Что в наш век наше поколение будет у себя на Родине принимать чемпионат мира. Такого может больше не быть сто, двести и триста лет. А мы будем счастливыми людьми. Что весь мир, более четырех, пяти миллиардов человек будут смотреть эти вот матчи, эти события.
А уже вчера, вы знаете, уже вчера, одна из их задач, чтобы подлить масла в огонь тем силам, которые снова поставили вопрос, чтобы в России чемпионата мира не было. Понимаете? МИД уже заявил свою позицию по этому вопросу, высказал.
Они будут все говорить, придумывать, говорить, что здесь нарушаются права человека, все что угодно будет придумано для того, чтобы в итоге заставить, лишить нас чемпионата", – цитирует Меркушкина zasekin.ru.
Глава региона в ответ на антикоррупционную акцию, проведенную 26 марта, выступил перед студентами Самары на форуме "Экстремизму – нет".
"Недавно в одной из передач спортивных сказали: мы счастливые люди. Что в наш век наше поколение будет у себя на Родине принимать чемпионат мира. Такого может больше не быть сто, двести и триста лет. А мы будем счастливыми людьми. Что весь мир, более четырех, пяти миллиардов человек будут смотреть эти вот матчи, эти события.
А уже вчера, вы знаете, уже вчера, одна из их задач, чтобы подлить масла в огонь тем силам, которые снова поставили вопрос, чтобы в России чемпионата мира не было. Понимаете? МИД уже заявил свою позицию по этому вопросу, высказал.
Они будут все говорить, придумывать, говорить, что здесь нарушаются права человека, все что угодно будет придумано для того, чтобы в итоге заставить, лишить нас чемпионата", – цитирует Меркушкина zasekin.ru.
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