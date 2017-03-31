Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент: в "Остенде" Ломбертс точно будет лидером обороны

Агент Сантуш Верхлуст, опекающий защитника "Зенита" Николаса Ломбертса, считает, что бельгиец станет лидером обороны "Остенде".

"Повлияет ли заключение контракта с "Остенде" на количество игрового времени у Ломбертса? Не думаю, что его переход вообще изменит что-нибудь. Хотя в "Остенде" он точно будет лидером обороны.

Сейчас команда борется за место в еврокубках, но у президента "Остенде" очень амбициозные планы. Не то, чтобы выйти в Лигу чемпионов в этом году, но через пару сезонов это будет возможно", - цитирует Верхулста "Спорт день за днем".
Теги: Ломбертс
Сегодня, 14:54
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Все-таки уходит? Может, лучше Луческу уйдет?
Регистрация: 12.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.