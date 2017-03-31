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"Анжи" обыграл "Урал" в молодежном первенстве, "Арсенал" и "Томь" сыграли вничью
Завершились сегодняшние матчи 21-го тура молодежного чемпионата России.
Молодежное первенство. 21 тур
"Анжи" - "Урал" - 4:2
Голы: Алиев, 3, Юсупов, 18, Кузьмин, 27, Глушков, 42, Агабалаев, 54 (пен.), 55
"Анжи": Шлеев, Донцов, Рикматуллаев, Эльмурзаев, Гайдаров, Кудряшов (Саидов, 85), Лях, Батов, Агабалаев (Магомедов, 68), Магомедов, Алиев
"Урал": Тимофеев, Гори, Боровков, Панков (Муромский, 46), Кочнев (Бердников, 80), Сулейманов (Голубцов, 68), Глушков, Ломакин (Корелин, 46), Щербаков, Блинов (Гавтадзе, 66), Юсупов (Бугуи, 46).
"Арсенал" - "Томь" - 1:1
Голы: Зорин, 11, Мельников, 49
"Арсенал": Левашов, Рукас, Осипов, Клементьев (Меркотан, 46), Борисов, Доронин, Ивакин (Лобзин, 63), Голуб (Потапов, 72), Максумов, Аджоев (Мингазов, 46), Мельников
"Томь": Олифиренко, Баблюк, Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Ильин, Антипов, Лысков (Зарубин, 72), Зорин, Рыков (Кононенко, 55)
Предупреждения: Доронин, 21, Антух, 38, Ильин, 40, Аджоев, 45, Рыков, 53, Лысков, 64, Рукас, 68.
Молодежное первенство. 21 тур
"Анжи" - "Урал" - 4:2
Голы: Алиев, 3, Юсупов, 18, Кузьмин, 27, Глушков, 42, Агабалаев, 54 (пен.), 55
"Анжи": Шлеев, Донцов, Рикматуллаев, Эльмурзаев, Гайдаров, Кудряшов (Саидов, 85), Лях, Батов, Агабалаев (Магомедов, 68), Магомедов, Алиев
"Урал": Тимофеев, Гори, Боровков, Панков (Муромский, 46), Кочнев (Бердников, 80), Сулейманов (Голубцов, 68), Глушков, Ломакин (Корелин, 46), Щербаков, Блинов (Гавтадзе, 66), Юсупов (Бугуи, 46).
"Арсенал" - "Томь" - 1:1
Голы: Зорин, 11, Мельников, 49
"Арсенал": Левашов, Рукас, Осипов, Клементьев (Меркотан, 46), Борисов, Доронин, Ивакин (Лобзин, 63), Голуб (Потапов, 72), Максумов, Аджоев (Мингазов, 46), Мельников
"Томь": Олифиренко, Баблюк, Карымов, Файзулин, Огарев, Антух, Ильин, Антипов, Лысков (Зарубин, 72), Зорин, Рыков (Кононенко, 55)
Предупреждения: Доронин, 21, Антух, 38, Ильин, 40, Аджоев, 45, Рыков, 53, Лысков, 64, Рукас, 68.
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