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Тренер юношеской сборной России расторг контракт с РФС

Старший тренер юношеской сборной России (U-17) Дмитрий Ульянов расторг контракт с РФС. Договор был расторгнут по соглашению сторон, информирует официальный сайт РФС.

Подопечным Ульянова не удалось добыть путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет.
Сегодня, 15:24
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