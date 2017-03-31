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Тренер юношеской сборной России расторг контракт с РФС
Старший тренер юношеской сборной России (U-17) Дмитрий Ульянов расторг контракт с РФС. Договор был расторгнут по соглашению сторон, информирует официальный сайт РФС.
Подопечным Ульянова не удалось добыть путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет.
Подопечным Ульянова не удалось добыть путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 17 лет.
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