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Арсен Венгер: "Арсеналу" не стоит искать легкий оправданий

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин приглашены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Копенгаген для рассмотрения всех вопросов по российским спортсменам.

"Сегодня ночью получено приглашение от WADA в самом начале апреля посетить Копенгаген, чтобы рассмотреть все наши вопросы. Приглашены я, Мутко, Колобков, Смирнов и Жуков. Думаю, это приглашение надо принять.

Там будет руководство WADA и ряд других органов. Может быть, представители комитетов, состав мы не знаем еще. На встрече будет согласована наша позиция, что сделать просто необходимо", - передает слова Лукина "Р-Спорт".
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 15:53
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:59) #
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Цитата: Sewer 79
При чем тут, Венгер?

ctrl+c И ctrl+v не так сработали как задумывалось laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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При чем тут, Венгер?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 16:08) #
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