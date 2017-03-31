Арсен Венгер: "Арсеналу" не стоит искать легкий оправданий

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин приглашены Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Копенгаген для рассмотрения всех вопросов по российским спортсменам.
"Сегодня ночью получено приглашение от WADA в самом начале апреля посетить Копенгаген, чтобы рассмотреть все наши вопросы. Приглашены я, Мутко, Колобков, Смирнов и Жуков. Думаю, это приглашение надо принять.
Там будет руководство WADA и ряд других органов. Может быть, представители комитетов, состав мы не знаем еще. На встрече будет согласована наша позиция, что сделать просто необходимо", - передает слова Лукина "Р-Спорт".
"Сегодня ночью получено приглашение от WADA в самом начале апреля посетить Копенгаген, чтобы рассмотреть все наши вопросы. Приглашены я, Мутко, Колобков, Смирнов и Жуков. Думаю, это приглашение надо принять.
Там будет руководство WADA и ряд других органов. Может быть, представители комитетов, состав мы не знаем еще. На встрече будет согласована наша позиция, что сделать просто необходимо", - передает слова Лукина "Р-Спорт".
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