Брайан Идову: было предложение от Нигерии, но пока рассчитываю на вызов в сборную России

Защитник пермского "Амкара" Брайан Идову рассказал, что раздумывает над принятием российского гражданства.- Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из "Амкара", уверен, на виду.- Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В "Амкаре" посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!- Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы "Амкару" было удобнее.