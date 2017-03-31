Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Брайан Идову: было предложение от Нигерии, но пока рассчитываю на вызов в сборную России

Защитник пермского "Амкара" Брайан Идову рассказал, что раздумывает над принятием российского гражданства.

- Как-то вы сказали, что из-за цвета кожи в сборную России вас не пригласят. Но есть Гилерме, скоро должен дебютировать Марио Фернандес.

- Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из "Амкара", уверен, на виду.

- Еще вы говорили, что не отказались бы выступать и за сборную Нигерии. Предложение уже было?

- Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В "Амкаре" посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!

- Просьба "Амкара" подождать связана с лимитом?

- Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы "Амкару" было удобнее.

Советский спорт
Теги: Идову Сборная России
Сегодня, 15:57
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 16:07) #
  • -6
  •  (6)
online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 31.03.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.