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Брайан Идову: было предложение от Нигерии, но пока рассчитываю на вызов в сборную России
Защитник пермского "Амкара" Брайан Идову рассказал, что раздумывает над принятием российского гражданства.
- Как-то вы сказали, что из-за цвета кожи в сборную России вас не пригласят. Но есть Гилерме, скоро должен дебютировать Марио Фернандес.
- Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из "Амкара", уверен, на виду.
- Еще вы говорили, что не отказались бы выступать и за сборную Нигерии. Предложение уже было?
- Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В "Амкаре" посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!
- Просьба "Амкара" подождать связана с лимитом?
- Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы "Амкару" было удобнее.
Советский спорт
- Как-то вы сказали, что из-за цвета кожи в сборную России вас не пригласят. Но есть Гилерме, скоро должен дебютировать Марио Фернандес.
- Конечно, хотелось бы сыграть в сборной России, но не все в этом вопросе зависит только от меня. Буду выжимать из себя максимум, а там уже главный тренер пусть решает, нужен я ему или нет. Понятно, что попасть в национальную команду проще из большого клуба, но и ребята из "Амкара", уверен, на виду.
- Еще вы говорили, что не отказались бы выступать и за сборную Нигерии. Предложение уже было?
- Было. Но в этот момент у меня не было нигерийского паспорта. В "Амкаре" посоветовали взять паузу, подумать. Посмотрим, что будет. Пока рассчитываю на вызов в сборную России (смеется)!
- Просьба "Амкара" подождать связана с лимитом?
- Ну, конечно. Пока вопрос лимита стоит перед клубом, буду поступать так, чтобы "Амкару" было удобнее.
Советский спорт
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