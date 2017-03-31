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РФС запретил "Томи" регистрацию новых футболистов

Сегодня на заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить "Томи" регистрацию новых игроков.

"Томи" запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по итогам рассмотрения заявления тренера Виктора Себелева в отношении клуба о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме. "Томь" обязана выплатить Себелеву задолженность по заработной плате и премиальным, проценты за задержку заработной платы и премиальных, а также возместить расходы на представителя.

По заявлению московского "Динамо" в отношении "Томи" о признании томского клуба нарушившим обязательства по трансферному контракту о переходе Виталия Дьякова и по возмещению убытков москвичам было отказано.

РФС удовлетворил заявление московского "Спартака" о применении санкций в отношении краснодарской "Кубани" за неисполнение решения палаты по выплате задолженности за переход Владимира Обухова. На "Кубань" наложен штраф, сообщает официальный сайт РФС.
Теги: Томь
Сегодня, 15:59
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№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:47) #
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в который уже раз?
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 16:07) #
  • -3
  •  (3)
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Регистрация: 31.03.2017
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