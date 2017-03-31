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РФС запретил "Томи" регистрацию новых футболистов
Сегодня на заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение запретить "Томи" регистрацию новых игроков.
"Томи" запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по итогам рассмотрения заявления тренера Виктора Себелева в отношении клуба о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме. "Томь" обязана выплатить Себелеву задолженность по заработной плате и премиальным, проценты за задержку заработной платы и премиальных, а также возместить расходы на представителя.
По заявлению московского "Динамо" в отношении "Томи" о признании томского клуба нарушившим обязательства по трансферному контракту о переходе Виталия Дьякова и по возмещению убытков москвичам было отказано.
РФС удовлетворил заявление московского "Спартака" о применении санкций в отношении краснодарской "Кубани" за неисполнение решения палаты по выплате задолженности за переход Владимира Обухова. На "Кубань" наложен штраф, сообщает официальный сайт РФС.
"Томи" запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по итогам рассмотрения заявления тренера Виктора Себелева в отношении клуба о выплате задолженности по трудовому договору в полном объеме. "Томь" обязана выплатить Себелеву задолженность по заработной плате и премиальным, проценты за задержку заработной платы и премиальных, а также возместить расходы на представителя.
По заявлению московского "Динамо" в отношении "Томи" о признании томского клуба нарушившим обязательства по трансферному контракту о переходе Виталия Дьякова и по возмещению убытков москвичам было отказано.
РФС удовлетворил заявление московского "Спартака" о применении санкций в отношении краснодарской "Кубани" за неисполнение решения палаты по выплате задолженности за переход Владимира Обухова. На "Кубань" наложен штраф, сообщает официальный сайт РФС.
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