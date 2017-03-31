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"Барселона" представила редкие кадры игры 15-летнего Лионеля Месси (видео)

"Барселона" опубликовала редкие кадры игры нападающего Лионеля Месси в 15-летнем возрасте. Аргентинец пришел в систему каталонского клуба в 2001 году.

Теги: Барселона Месси
Сегодня, 16:26
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5
(3)
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:51) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего особенного, жалкое подражание молодого Кержакова.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:47) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
наоборот- с помойки)

после пребывания в команде передастов зенит.. Домингес фактически завершил футбольную карьеру! они его просто убили как футболиста..

а ведь он интереснее смотрелся чем дани..
эх..с грустью вспоминаю о Домингесе и Алексе! а какие передачи они раздавали..а какие комбинации придумывали и разыгрывали.. а голы..

Алекс то по семейным ушел! + возраст.. а Домингес? он был в полном расцвете сил..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 16:43) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
выкинул на помойку!

наоборот- с помойки)


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обратите внимание на РОВНОСТЬ поляны... Отсюда берется техника...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
напоминает Домингеса того который когда-то за Рубин великолепно играл ! ..схожая манера игры, прическа, рост, схожие данные..
эх какой был игрок! всегда любовался игрой Домингеса!

п.с и которого зенит украл у Рубина (тогда это был хитрый способ забрать ключевого игрока и убрать прямого конкурента на медали) и впоследствии как игрока сломал, перемолол, пережевал и выкинул на помойку!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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