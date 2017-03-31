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Икер Касильяс: "Реал" - это клуб, которому я буду благодарен всегда

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс заявил, что он не держит обиды на свой бывший клуб. Сейчас испанец выступает за португальский "Порту".

"Реал" — это клуб, которому я буду благодарен всегда. В составе команды я смог осуществить мечту своего детства, в нём я ощущал поддержку со стороны всех тренеров команды и сотрудников клуба", - цитирует Касильяса Marca.
Теги: Касильяс Реал
Сегодня, 17:11
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№1 Написал: Егор Бадефо (Сегодня, 17:13) #
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Регистрация: 31.03.2017
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