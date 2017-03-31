Лига наций – что придумали в УЕФА и как будет жить европейский футбол сборных в будущем?

Дивизион A

Дивизион B

Дивизион C

Дивизион D

В прошлом веке Лига наций являлась политической организацией, объединявшей до 58 государств-участников, но отныне это футбольный турнир, в котором будут участвовать 55 европейских сборных.рассказывает о нововведении, которое вы могли пропустить и которое заметно изменит привычную картину.Прежде чем приступить к новому, давайте разберёмся со старым. Во-первых, квалификация Евро начнётся не сразу после российского чемпионата мира, а в марте 2019-го и завершится в конце года. Формат прежний – в некоторых группах будет по 5 команд, которые проведут в течение года 8 матчей, в некоторых – 6, которым понадобятся 10 туров. Первые две команды из каждой группы забирают прямые путёвки на Евро, как и раньше – в предыдущей квалификации по такой схеме на турнир прошли, например, Австрия и Россия. Финишировавшие следом шведы пробились во Францию через стыковые матчи, но теперь смысла занимать 3-е место в группе не будет. Оно ничего не даст – участники «стыков», в которых будет разыгрываться ещё 4 места на Евро, определятся исходя из выступления команд в Лиге наций.Новый турнир начнётся в сентябре 2018-го и закончится в ноябре – состоится 6 игровых дней, по 2 в каждом из осенних месяцев. В группах, состоящих из 3-х команд, каждая сборная сыграет по 4 матча – дома и на выезде с каждым соперником. Та же ситуация в квартетах, там будет проведено уже по 6 игр.55 сборных разделят согласно рейтингу УЕФА по состоянию на окончание квалификации ЧМ-2018 на 4 дивизиона. В каждом дивизионе 4 – группы. В двух элитных дивизионах группы состоят из 3 команд, группы низшего комплектуются четырьмя аутсайдерами европейского футбола, как и третий дивизион, за исключением одной группы. На схеме всё это отображено наглядно.Как видно по стрелочкам, после каждого розыгрыша Лиги наций первые и последние команды каждой группы будут подниматься и вылетать из дивизионов. Понятное дело, что вылететь из 4-го дивизиона невозможно, как и подняться из первого. Для победителей групп элитного дивизиона летом 2019 года будет организован «финал четырёх», состоящий из классических полуфиналов и финала, победитель которого станет чемпионом Лиги наций. Кроме того, участники «финала четырёх» при жеребьёвке следующего отборочного турнира будут помещены в группу с 5 командами.Если ты занял 1-е или 2-е в группе квалификации к Евро – красавчик, можешь спокойно готовиться к турниру. Если нет, то у тебя есть шанс в случае удачного выступления в Лиге наций. В марте 2020-го, то есть за 3 месяца до Евро, когда сборные обычно гоняют товарняки, будет организовано 4 мини-турнирчика, состоящих из двух полуфиналов и финала.В теории путёвку в мини-турнир получают победители каждой из групп каждого дивизиона. Но поскольку Германии, Франции и прочие Испании решат задачу квалификации и в классическом отборочном турнире, путёвка в турнирчик будет сползать (если все 12 команд элитного дивизиона отберутся, то сползёт и до 2-го), пока не достигнет команды с лучшим результатом в Лиге наций, ещё не квалифицировавшейся на Евро. То бишь к отбору на Евро будет привлечено 16 команд, не пробившихся на турнир через классический отбор, а победитель каждого из турнирчиков получит путёвку на июньский Евро.Не надо думать, что в Петербург на Чемпионат Европы сможет приехать Гибралтар или Сан-Марино, они всё-таки вряд ли выступят успешно. Вернёмся в реальность и допустим, что группы в 4-м дивизионе выиграли Финляндия, Беларусь, Грузия и Казахстан. Они попали в турнирчик, разбились на полуфинальные пары, разыграли в финале путёвку на Евро, а победитель осчастливил не знавшую таких успехов нацию. Лайфхак для сборной России, которая может слиться сначала в 3-й дивизион, потом в 4-й, а затем обыграть кого-то из соседей и поехать на Чемпионат Европы.УЕФА, которой ныне руководит мужчина с начального фото Александер Чеферин, главной целью создания Лиги наций декларирует сокращение количества не представляющих спортивного интереса товарищеских матчей. Окна для спаррингов (в первую очередь УЕФА приветствует игры с представителями других конфедераций) останутся, просто их станет меньше. Условной Испании, выступающей в группе с тремя командами и имеющей 2 свободных дня, никто не мешает сыграть с условной Аргентиной. Маленькие сборные смогут играть товарняки перед большими турнирами. Тут необходимо отметить и то, что УЕФА будет владеть правами на трансляции, проводить Лигу наций под своим брендом, тогда как товарищеские матчи находятся вне её влияния.Насколько Лига наций заинтересует большие сборные – вопрос, ведь на большие турниры они продолжат спокойно отбираться через квалификации, а о звании чемпиона Лиги наций вряд ли кто-то вспомнит в случае провала Мундиале. Для хиленьких сборных да, это хороший шанс отобраться на и без того раздутый до 24 команд Евро. Смотреть и играть матч между Грузией и Латвией за право попасть на Евро будет гораздо интереснее, чем их недавний контрольный матч в Тбилиси.Это станет понятно в конце 2017 года, после окончания квалификации на ЧМ-2018. Тогда будет составлен рейтинг европейских сборных, в соответствии с которым команды и будут распределены по дивизионам. На данный момент картинка выглядит так:: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;: Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Голландия, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;(спокойно, Россия и Украина будут разведены по разным группам, как и Азербайджан с Арменией дивизионом ниже): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар