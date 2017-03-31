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Хорхе Сампаоли: моя мечта – тренировать Месси
Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что хочет тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Моя мечта – тренировать Месси, чтобы иметь уникальную возможность наблюдать за ним прямо с бровки. Форма, в которой находится Лео, невероятна. Кто не хотел бы тренировать его? Если вы помогаете важному игроку быть счастливым, у вас есть 95 процентов успеха. Это похоже на те дни, когда Марадона был хорош. Когда Лео хорош, его команде очень сложно проиграть", – цитирует Сампаоли Diaraio Ole.
"Моя мечта – тренировать Месси, чтобы иметь уникальную возможность наблюдать за ним прямо с бровки. Форма, в которой находится Лео, невероятна. Кто не хотел бы тренировать его? Если вы помогаете важному игроку быть счастливым, у вас есть 95 процентов успеха. Это похоже на те дни, когда Марадона был хорош. Когда Лео хорош, его команде очень сложно проиграть", – цитирует Сампаоли Diaraio Ole.
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