Хорхе Сампаоли: моя мечта – тренировать Месси

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли признался, что хочет тренировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



"Моя мечта – тренировать Месси, чтобы иметь уникальную возможность наблюдать за ним прямо с бровки. Форма, в которой находится Лео, невероятна. Кто не хотел бы тренировать его? Если вы помогаете важному игроку быть счастливым, у вас есть 95 процентов успеха. Это похоже на те дни, когда Марадона был хорош. Когда Лео хорош, его команде очень сложно проиграть", – цитирует Сампаоли Diaraio Ole.