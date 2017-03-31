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"Анжи" и "Урал" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Урала" на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги.

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Брызгалов, Кацаев, Хубулов, Прудников, Будковский.

"Урал": Заболотный, Данцев, Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Ильин, Лунгу.
Теги: Анжи Урал
Сегодня, 18:37
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