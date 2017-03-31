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Ромелу Лукаку - лучший игрок АПЛ в марте

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком марта в АПЛ, сообщает сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Отметим, что 23-летний футболист в первом весеннем месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Теги: Лукаку Эвертон
Сегодня, 19:29
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№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Реал»
Эм...

НГОЛО КАНТЕ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАРТА В АПЛ
Полузащитник "Челси" Нголо Канте назван лучшим футболистом английской премьер-лиги в марте.

Голосование проводилось при поддержке Sky Sports. За француза проголосовали 11 763 респондентов.

Второе место занял нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку – 10 777 голосов, а третье - хавбек "Тоттенхэма" Деле Алли (4 069).
Регистрация: 31.03.2015
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