Ромелу Лукаку - лучший игрок АПЛ в марте

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком марта в АПЛ, сообщает сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.



Отметим, что 23-летний футболист в первом весеннем месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.