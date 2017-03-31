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Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (67)
Мирча Луческу: пожалуйста, пусть московские арбитры судят нас дома, но, к сожалению, все наоборот (67)
11:21
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
Кевин Кураньи: Лев не изменил бы свое решение, даже если бы я забивал по 50 голов за сезон (1)
Ромелу Лукаку - лучший игрок АПЛ в марте
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком марта в АПЛ, сообщает сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Отметим, что 23-летний футболист в первом весеннем месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
Отметим, что 23-летний футболист в первом весеннем месяце забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
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