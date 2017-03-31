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В Неаполе продают туалетную бумагу с фото Игуаина (фото)

В Неаполе начали продавать туалетную бумагу с фото форварда Гонсало Игуаина, сообщает Daily Mail.

Напомним, аргентинец прошлым летом перешел из "Наполи" в "Ювентус". Неаполитанские болельщики остались крайне недовольны уходом игрока.

В Неаполе продают туалетную бумагу с фото Игуаина (фото)
Теги: Игуаин Наполи Ювентус
Сегодня, 20:03
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(1)
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С Дзюбой ждем.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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