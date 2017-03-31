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"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
Эдди Хау признан лучшим тренером АПЛ в марте
Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау был признан лучшим тренером АПЛ в марте, сообщает твиттер клуба.
"Вишник" не проиграли ни одного матча в первом весеннем месяце, обыграв "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0), а также выдав ничью с "Манчестер Юнайтед" в гостях (1:1).
"Вишник" не проиграли ни одного матча в первом весеннем месяце, обыграв "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0), а также выдав ничью с "Манчестер Юнайтед" в гостях (1:1).
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