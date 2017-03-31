Эдди Хау признан лучшим тренером АПЛ в марте

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау был признан лучшим тренером АПЛ в марте, сообщает твиттер клуба.



"Вишник" не проиграли ни одного матча в первом весеннем месяце, обыграв "Вест Хэм" (3:2) и "Суонси" (2:0), а также выдав ничью с "Манчестер Юнайтед" в гостях (1:1).