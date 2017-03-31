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"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
"Урал" добился победы над "Анжи"
В матче 21-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Анжи".
Чемпионат России
21 тур
"Анжи" - "Урал" 2:3
Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)
Предупреждения: Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85
Чемпионат России
21 тур
"Анжи" - "Урал" 2:3
Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)
Предупреждения: Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85
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