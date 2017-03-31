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"Урал" добился победы над "Анжи"

В матче 21-го тура чемпионата России "Урал" обыграл "Анжи".

Чемпионат России

21 тур

"Анжи" - "Урал" 2:3

Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, Будковский

"Урал": Заболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)

Предупреждения: Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85
Теги: Анжи Урал
Сегодня, 21:41
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6
(2)
№6 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:26) #
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online

Цитата: FCSKA
аку озвучь!!! "ИГРА"?????????????

а я то думаю, куда пропал этот спартаковский трансвестит с седыми яйцами. а он теперь оказывается под другим фейком.
Регистрация: 7.03.2016
№5 Написал: glorvsex (Сегодня, 22:21) #
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online

где урал там договые победки
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У Урала игра лучше поставлена, выглядели посолиднее.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Противовес
Теперь 9 туров будут работать на заказ ? Бойни за собственное спасение закончились и Иванов с Тарханом начнут зарабатывать - беспроблемное болото себе обеспечили и от вылета обезопасили, можно подумать и о себе... Ждем опять странных матчей с "грандами"... как с "Тереком" ???

кули ты ждёшь пистапол- во Владике ночь, а ты здесь раньше всех!!! аку озвучь!!! "ИГРА"?????????????
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (6)
online

Теперь 9 туров будут работать на заказ ? Бойни за собственное спасение закончились и Иванов с Тарханом начнут зарабатывать - беспроблемное болото себе обеспечили и от вылета обезопасили, можно подумать и о себе... Ждем опять странных матчей с "грандами"... как с "Тереком" ???
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (5)

Весело побегали! Тарханову респект!!!
Регистрация: 28.12.2015
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