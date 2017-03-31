Психанули. "Анжи" и "Урал" неожиданно стали весёлой компанией для вечера пятницы

Чемпионат России



21 тур



"Анжи" - "Урал" 2:3



Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90

«Анжи» и «Урал», минимально выиграв домашние матчи в предыдущем туре, отдалились от четвёрки отстающих и возобновили чемпионат России после заключительного перерыва в этом сезоне зрелищем, которое по этой весне смотрится диковинным.Чемпионат России этой весной – исключительно тоскливое зрелище. Если вы не болеете за «Анжи» или «Урал», то трудно сказать, зачем вам нужно было смотреть этот матч. Но начало игры превзошло ожидания. «Анжи» стартовал мощно: сначала после подачи Паршивлюка упустил возможность пробить с линии вратарской Прудников (зато секундой позже повеселил публику ударом через себя). Вскоре нечто странное исполнили Адлан Кацаев вместе с обороной «Урала», которая стояла и смотрела, как соперник думает, что ему делать с мячом в центре штрафной, наконец принимает решение пробить и исполняет его отвратительно.«Урал» нашёл чем ответить, ведь если игра не получается, в составе екатеринбуржцев всегда есть Чисамба Лунгу. Сперва он накрутил на фланге Фибеля и подал на Ильина – мимо! Зато 2-й кросс Чисамбы нападающий использовал, забив свой уже 3-й мячей этой весной. При наличии такого Ильина и возвращения Павлюченко ждать необязательно!Все эти события уместились в стартовые 22 минуты, из чего понятно, что организация игры в обороне у команд находилась на феерическом уровне. Однако после гола ход игры неминуемо должен был измениться.Ну а в нашем случае до свистка на перерыв уральцам пришлось держаться долго – Сергей Иванов зачем-то добавил к первому тайму аж 5 минут, большую часть которых Заболотный удерживал мяч у себя. Сперва гости на импульсе от гола повладели преимуществом, но «Анжи» быстренько пришёл в себя и взял территорию. Гости абсолютно не стеснялись фолить, особенно доставалось дриблёру Хубулову. Однако если Арсен падал, вставал и снова бежал обыгрывать, то Лунгу пришлось увозить на электрокаре, а после возвращения с перевязанным коленом он уже не был так резок.«Урал» всей командой отходил за линию мяча, отбивался числом, потому и не позволил махачкалинцам что-либо создать с игры. Остры были хозяйские стандарты, но на самом опасном из них Жиров почему-то не решил бить в касание, завозился с мячом и удар нанёс уже не неудобной позиции. В определённый отрезок времени «Анжи» очень сильно надавил, но «Урал» сдюжил и рассчитывал повторить предыдущий матч против «Рубина», где команда Тарханова здорово сыграла по счёту после быстрого гола.Но общего по сравнению со встречей 2-недельной давности оказалось мало. Уже в начале 2-го тайма случилось очевидное и невероятное – во второй игре подряд забил Александр Прудников! Произошло это после розыгрыша стандарта. А затем «Анжи» великолепно выбежал в контратаку, и Хубулов дальним ударом с рикошетом от Новикова поставил Заболотного на колени – мяч залетел Николаю за шиворот. На 180-градусный переворот игры «Анжи» понадобилось 7 минут.В перерыве Григорян был вынужден провести замену Брызгалова на Гасанова. Пожалуй, Шамиль внёс свой вклад в стартовые успехи команды, но едва «Анжи» успел отметить гол Хубулова, как после подачи углового Гасанов взял и закатил мяч в свои ворота. После этого Будковский и Прудников побывали в офсайде, Григорян заменил активного Хубулова на Дудиева, и «Анжи» приуныл.«Урал» наверняка планировал играть 2-й тайм на удержание, как с «Рубином», но после полного провала миссии и неожиданного возвращения в игру быстро перестроился. Именно «Урал» предпринимал более активные и основательные попытки добыть победу, пока «Анжи» попадался в офсайды при контратаках. Это было возможно и благодаря более насыщенной средней линии, и благодаря наличию в составе гостей Бикфалви.Парни, выходившие на замену, сегодня вообще вершили судьбы команд. Манучарян вышел на поле вместо травмированного Лунгу немногим позже Гасанова, но сравнялся с ним в рейтинге неудачников матча на 84-й минуте, когда не забил пенальти в ворота Юрченко. Беленов уже не в «Анжи», но дух его никуда не делся – Юрченко потащил!Пенальти заработал великолепный Эрик Бикфалви, обыгравший Фибеля и спровоцировавший того на задержку рукой. Но на этом румын не сдался и дал Манучаряну шанс исправиться: отличный контроль мяча, тонкая передача с линии штрафной, стягивание на себя троих соперников – все эти действия румына позволили Манучаряну получить новый шанс и его реализовать. «Урал» дожал соперника и выиграл – ещё один переворот был бы перебором.Таким образом, «Урал» сравнялся по очкам с «Анжи» (теперь у команд по 23 балла) и упорхнул от аутсайдеров уже на 7! Похоже, всё идёт к тому, что «Урал» снова избежит даже стыковых матчей. Григория Иванова можно не любить, но не признать, что зимнюю трансферную кампанию он провёл шикарно, нельзя – сегодня (и не только сегодня) результат сделали 3 новичка команды Ильин, Бикфалви и Манучарян, пусть Эдгар и отлучался из команды ненадолго.Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, БудковскийЗаболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85