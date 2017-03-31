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"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
"Урал" добился победы над "Анжи" (6)
Психанули. "Анжи" и "Урал" неожиданно стали весёлой компанией для вечера пятницы
«Анжи» и «Урал», минимально выиграв домашние матчи в предыдущем туре, отдалились от четвёрки отстающих и возобновили чемпионат России после заключительного перерыва в этом сезоне зрелищем, которое по этой весне смотрится диковинным.
Без разведки, сразу в бой!
Чемпионат России этой весной – исключительно тоскливое зрелище. Если вы не болеете за «Анжи» или «Урал», то трудно сказать, зачем вам нужно было смотреть этот матч. Но начало игры превзошло ожидания. «Анжи» стартовал мощно: сначала после подачи Паршивлюка упустил возможность пробить с линии вратарской Прудников (зато секундой позже повеселил публику ударом через себя). Вскоре нечто странное исполнили Адлан Кацаев вместе с обороной «Урала», которая стояла и смотрела, как соперник думает, что ему делать с мячом в центре штрафной, наконец принимает решение пробить и исполняет его отвратительно.
«Урал» нашёл чем ответить, ведь если игра не получается, в составе екатеринбуржцев всегда есть Чисамба Лунгу. Сперва он накрутил на фланге Фибеля и подал на Ильина – мимо! Зато 2-й кросс Чисамбы нападающий использовал, забив свой уже 3-й мячей этой весной. При наличии такого Ильина и возвращения Павлюченко ждать необязательно!
Все эти события уместились в стартовые 22 минуты, из чего понятно, что организация игры в обороне у команд находилась на феерическом уровне. Однако после гола ход игры неминуемо должен был измениться.
Держаться до гонга
Ну а в нашем случае до свистка на перерыв уральцам пришлось держаться долго – Сергей Иванов зачем-то добавил к первому тайму аж 5 минут, большую часть которых Заболотный удерживал мяч у себя. Сперва гости на импульсе от гола повладели преимуществом, но «Анжи» быстренько пришёл в себя и взял территорию. Гости абсолютно не стеснялись фолить, особенно доставалось дриблёру Хубулову. Однако если Арсен падал, вставал и снова бежал обыгрывать, то Лунгу пришлось увозить на электрокаре, а после возвращения с перевязанным коленом он уже не был так резок.
«Урал» всей командой отходил за линию мяча, отбивался числом, потому и не позволил махачкалинцам что-либо создать с игры. Остры были хозяйские стандарты, но на самом опасном из них Жиров почему-то не решил бить в касание, завозился с мячом и удар нанёс уже не неудобной позиции. В определённый отрезок времени «Анжи» очень сильно надавил, но «Урал» сдюжил и рассчитывал повторить предыдущий матч против «Рубина», где команда Тарханова здорово сыграла по счёту после быстрого гола.
Это вам не «Рубин»
Но общего по сравнению со встречей 2-недельной давности оказалось мало. Уже в начале 2-го тайма случилось очевидное и невероятное – во второй игре подряд забил Александр Прудников! Произошло это после розыгрыша стандарта. А затем «Анжи» великолепно выбежал в контратаку, и Хубулов дальним ударом с рикошетом от Новикова поставил Заболотного на колени – мяч залетел Николаю за шиворот. На 180-градусный переворот игры «Анжи» понадобилось 7 минут.
Пришёл, увидел и забил
В перерыве Григорян был вынужден провести замену Брызгалова на Гасанова. Пожалуй, Шамиль внёс свой вклад в стартовые успехи команды, но едва «Анжи» успел отметить гол Хубулова, как после подачи углового Гасанов взял и закатил мяч в свои ворота. После этого Будковский и Прудников побывали в офсайде, Григорян заменил активного Хубулова на Дудиева, и «Анжи» приуныл.
«Урал» наверняка планировал играть 2-й тайм на удержание, как с «Рубином», но после полного провала миссии и неожиданного возвращения в игру быстро перестроился. Именно «Урал» предпринимал более активные и основательные попытки добыть победу, пока «Анжи» попадался в офсайды при контратаках. Это было возможно и благодаря более насыщенной средней линии, и благодаря наличию в составе гостей Бикфалви.
Пришёл, увидел, не забил и забил
Парни, выходившие на замену, сегодня вообще вершили судьбы команд. Манучарян вышел на поле вместо травмированного Лунгу немногим позже Гасанова, но сравнялся с ним в рейтинге неудачников матча на 84-й минуте, когда не забил пенальти в ворота Юрченко. Беленов уже не в «Анжи», но дух его никуда не делся – Юрченко потащил!
Пенальти заработал великолепный Эрик Бикфалви, обыгравший Фибеля и спровоцировавший того на задержку рукой. Но на этом румын не сдался и дал Манучаряну шанс исправиться: отличный контроль мяча, тонкая передача с линии штрафной, стягивание на себя троих соперников – все эти действия румына позволили Манучаряну получить новый шанс и его реализовать. «Урал» дожал соперника и выиграл – ещё один переворот был бы перебором.
Таким образом, «Урал» сравнялся по очкам с «Анжи» (теперь у команд по 23 балла) и упорхнул от аутсайдеров уже на 7! Похоже, всё идёт к тому, что «Урал» снова избежит даже стыковых матчей. Григория Иванова можно не любить, но не признать, что зимнюю трансферную кампанию он провёл шикарно, нельзя – сегодня (и не только сегодня) результат сделали 3 новичка команды Ильин, Бикфалви и Манучарян, пусть Эдгар и отлучался из команды ненадолго.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)
Предупреждения: Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Без разведки, сразу в бой!
Чемпионат России этой весной – исключительно тоскливое зрелище. Если вы не болеете за «Анжи» или «Урал», то трудно сказать, зачем вам нужно было смотреть этот матч. Но начало игры превзошло ожидания. «Анжи» стартовал мощно: сначала после подачи Паршивлюка упустил возможность пробить с линии вратарской Прудников (зато секундой позже повеселил публику ударом через себя). Вскоре нечто странное исполнили Адлан Кацаев вместе с обороной «Урала», которая стояла и смотрела, как соперник думает, что ему делать с мячом в центре штрафной, наконец принимает решение пробить и исполняет его отвратительно.
«Урал» нашёл чем ответить, ведь если игра не получается, в составе екатеринбуржцев всегда есть Чисамба Лунгу. Сперва он накрутил на фланге Фибеля и подал на Ильина – мимо! Зато 2-й кросс Чисамбы нападающий использовал, забив свой уже 3-й мячей этой весной. При наличии такого Ильина и возвращения Павлюченко ждать необязательно!
Все эти события уместились в стартовые 22 минуты, из чего понятно, что организация игры в обороне у команд находилась на феерическом уровне. Однако после гола ход игры неминуемо должен был измениться.
Держаться до гонга
Ну а в нашем случае до свистка на перерыв уральцам пришлось держаться долго – Сергей Иванов зачем-то добавил к первому тайму аж 5 минут, большую часть которых Заболотный удерживал мяч у себя. Сперва гости на импульсе от гола повладели преимуществом, но «Анжи» быстренько пришёл в себя и взял территорию. Гости абсолютно не стеснялись фолить, особенно доставалось дриблёру Хубулову. Однако если Арсен падал, вставал и снова бежал обыгрывать, то Лунгу пришлось увозить на электрокаре, а после возвращения с перевязанным коленом он уже не был так резок.
«Урал» всей командой отходил за линию мяча, отбивался числом, потому и не позволил махачкалинцам что-либо создать с игры. Остры были хозяйские стандарты, но на самом опасном из них Жиров почему-то не решил бить в касание, завозился с мячом и удар нанёс уже не неудобной позиции. В определённый отрезок времени «Анжи» очень сильно надавил, но «Урал» сдюжил и рассчитывал повторить предыдущий матч против «Рубина», где команда Тарханова здорово сыграла по счёту после быстрого гола.
Это вам не «Рубин»
Но общего по сравнению со встречей 2-недельной давности оказалось мало. Уже в начале 2-го тайма случилось очевидное и невероятное – во второй игре подряд забил Александр Прудников! Произошло это после розыгрыша стандарта. А затем «Анжи» великолепно выбежал в контратаку, и Хубулов дальним ударом с рикошетом от Новикова поставил Заболотного на колени – мяч залетел Николаю за шиворот. На 180-градусный переворот игры «Анжи» понадобилось 7 минут.
Пришёл, увидел и забил
В перерыве Григорян был вынужден провести замену Брызгалова на Гасанова. Пожалуй, Шамиль внёс свой вклад в стартовые успехи команды, но едва «Анжи» успел отметить гол Хубулова, как после подачи углового Гасанов взял и закатил мяч в свои ворота. После этого Будковский и Прудников побывали в офсайде, Григорян заменил активного Хубулова на Дудиева, и «Анжи» приуныл.
«Урал» наверняка планировал играть 2-й тайм на удержание, как с «Рубином», но после полного провала миссии и неожиданного возвращения в игру быстро перестроился. Именно «Урал» предпринимал более активные и основательные попытки добыть победу, пока «Анжи» попадался в офсайды при контратаках. Это было возможно и благодаря более насыщенной средней линии, и благодаря наличию в составе гостей Бикфалви.
Пришёл, увидел, не забил и забил
Парни, выходившие на замену, сегодня вообще вершили судьбы команд. Манучарян вышел на поле вместо травмированного Лунгу немногим позже Гасанова, но сравнялся с ним в рейтинге неудачников матча на 84-й минуте, когда не забил пенальти в ворота Юрченко. Беленов уже не в «Анжи», но дух его никуда не делся – Юрченко потащил!
Пенальти заработал великолепный Эрик Бикфалви, обыгравший Фибеля и спровоцировавший того на задержку рукой. Но на этом румын не сдался и дал Манучаряну шанс исправиться: отличный контроль мяча, тонкая передача с линии штрафной, стягивание на себя троих соперников – все эти действия румына позволили Манучаряну получить новый шанс и его реализовать. «Урал» дожал соперника и выиграл – ещё один переворот был бы перебором.
Таким образом, «Урал» сравнялся по очкам с «Анжи» (теперь у команд по 23 балла) и упорхнул от аутсайдеров уже на 7! Похоже, всё идёт к тому, что «Урал» снова избежит даже стыковых матчей. Григория Иванова можно не любить, но не признать, что зимнюю трансферную кампанию он провёл шикарно, нельзя – сегодня (и не только сегодня) результат сделали 3 новичка команды Ильин, Бикфалви и Манучарян, пусть Эдгар и отлучался из команды ненадолго.
Чемпионат России
21 тур
"Анжи" - "Урал" 2:3
Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90
21 тур
"Анжи" - "Урал" 2:3
Голы: Прудников, 53, Хубулов, 59 - Ильин, 28, Гасанов, 63 (авто.), Манучарян, 90
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Брызгалов (Гасанов, 46), Фибель, Жиров, Хубулов (Дудиев, 72), Гулиев, Кацаев (Яковлев, 81), Прудников, Будковский
"Урал": Заболотный, Данцев (Меркулов, 83), Балажиц, Кулаков, Новиков, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Димитров, Ильин, Лунгу (Манучарян, 54)
Предупреждения: Емельянов, 41, Данцев, 45+1, Манчуарян, 60, Хубулов, 61, Бикфалви, 70, Фибель, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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