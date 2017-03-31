Превью. 29 тур. ФНЛ

Калининградская "Балтика" в прошлом туре неожиданно обыграла московский "Спартак-2", задав главную интригу на оставшуюся часть ФНЛ: спасутся или нет? Тем временем лидеры, не смотря на неудачи, продолжают находиться на ведущих позициях.Дальневосточники провели 14, считающихся домашними, матчей (+5,=3,-6,9:15), и не могут выиграть уже в 3-х встречах подряд. Правда, надо учесть, что с "Динамо" игра была проведена в Химках. Последним поверженным во Владивостоке был "Шинник" в ноябре прошлого года. "Волгарь" в гости выезжал 13 раз (+1,=2,-10,5:22). Если бы не победа в предыдущем туре показатели были бы совсем унылые, хотя и так и так выглядят очень и очень скудными. Кстати, до Нальчика, последний набранный балл у волжан был также в игре с "Шинником" Тогда матч в Ярославле завершился 1:1.Ещё в конце прошлого года данная встреча могла бы приковать к себе внимание, как противостояние команд, ведущих борьбу за попадание в стыковые матчи, а сейчас это встреча середняка турнирной таблицы и "СКА" без Григоряна. Уход главного тренера сказался на хабаровчанах, которые за те же четыре тура набрали всего пять очков. Маловато для команды, находящейся на третьей позиции.В первом круге "Химки" с минимальным перевесом одолели "Тюмень". Мамтов забил тогда лишь раз, но этого оказалось мало даже для ничейного результата. Лапин отметился дважды в добавленное к матчу время и принёс победу химчанам. Учитывая равенство очков в турнирной таблицы (37), ждём от тех, и других открытого футбола.Московское "Динамо" и "Тамбов" сыграли между собой всего один раз. Вполне вероятно, что данная встреча станет последней очной ставкой. "Тамбов" в ближайшие несколько лет в РФПЛ вряд ли заглянет, а москвичи, сомневаюсь, что повторят ошибку с вылетом в ФНЛ. Не смотря на хороший футбол, демонстрируемый "горожанами", силы не равны. "Динамо" должно добиться уверенной победы.В первом дивизионе команды провели между собой 9 игр. Тут полное преимущество саратовцев, как по победам 5:2, так и по забитым мячам 20:10. Интересный факт, в Саратове "Сокол" от саранской команды, будь-то "Светотехника" или "Лисма-Мордовия", ещё не пропускал. Всего таких поединков было 4, и закончились они с общим счётом 12:0 в пользу саратовцев.Игра обещает неожиданные сюрпризы, в первую очередь, от хозяев. Калининградская "Балтика" в прошлом туре удивила, одолев московский "Спартак-2". После этой победы подопечных Игоря Черевченко, возможность спасения приобрела очертаемые контуры. Надежды на выживание становится всё больше, как и желания наблюдать за игрой калининградцев. "Тосно" вторую часть сезона начали с двух ничейных результатов, затем минимальная победа над "Енисеем" и обидное поражение в крайнем туре от "Динамо".В первом круге команды разошлись миром. Учитывая, что в гостевых поединках "Сибирь" набрала всего 8 очков из 42-х возможных, то фаворитами выглядят хозяева. Добавим к этому шестую позицию "Шинника" в турнирной таблице. Обращаясь к очным встречам, отметим, что команды играли между собой 21 раз. При этом восемь побед на счету ярославцев, семь у новосибирцев.Эта встреча вызовет интерес у селекционеров, которые придут на арену в петровском, чтобы понаблюдать за игрой лучших молодых представителей ФНЛ. В первом круге юные "красно-белые" разнесли своего соперника со счётом 4:1. Отличились Давыдов, Мелкадзе, Федчук, Самсонов.Ещё недавно "Кубань" находилась в середине турнирной таблицы, а на старте сезона краснодарский клуб и вовсе был в зоне вылета. Победа в предстоящей встрече откроет для южан дорогу в стыковые матчи. От "Факела" отрыв составляет четыре очка, поэтому столь важные три балла для гостей позволят всерьез рассматривать их, как одного из претендентов на попадание в переходные игры.