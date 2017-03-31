Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выложил в инстаграм свою фотографию с обнаженным торсом, сопроводив ее текстовым сообщением "Бенджамин Баттон".Бенджамин Баттон является героем рассказа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а также экранизации этого произведения, поставленной Дэвидом Финчером. Это мужчина, который родился стариком и на протяжении жизни становился моложе — до тех пор, пока не превратился в младенца.