Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович выложил в инстаграм свою фотографию с обнаженным торсом, сопроводив ее текстовым сообщением "Бенджамин Баттон".

Бенджамин Баттон является героем рассказа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а также экранизации этого произведения, поставленной Дэвидом Финчером. Это мужчина, который родился стариком и на протяжении жизни становился моложе — до тех пор, пока не превратился в младенца.

Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.