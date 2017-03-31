Рамон Мончи подтвердил, что покидает пост спортивного директора "Севильи"

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи подтвердил, что покидает свой пост.



"Я покидаю свой пост вовсе не по профессиональным причинам. Всем известно, что я хотел уйти еще в мае прошлого года, но хотелось это сделать максимально корректно. Я постепенно отдаляюсь от своих прямых обязанностей. Большая часть вопросов по проекту развития команды на следующий сезон уже согласована. Я исчерпан. После 29 лет в "Севилье", 17 из которых я проработал в должности спортивного директора, пришло время перемен. Я принял решение в мае прошлого года и с тех пор ни разу не усомнился в правильности своего выбора.



Да, я встречался с представителями "Ромы" в Лондоне и переговоры прошли в позитивном ключе, однако пока еще ничего не согласовано. Есть еще несколько заинтересованных клубов, но ничего конкретного. "Севилья" - сильный клуб и его руководители найдут себе еще одного Мончи. Мне будет сложнее. Мне предложили несколько вариантов прощания, но я выбрал самый простой", - цитирует Мончи Football Italia.