Александр Тарханов: матч получился хорошим, интересным

Наставник "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Анжи" (3:2) в гостевом матче 21-го тура РФПЛ.



"Матч очень хороший, интересный был. Моменты с обеих сторон, борьбы много было. Конечно, ёкнуло сердце, когда не забили пенальти. Но потом ещё были моменты, и всё-таки мы забили", — сказал Тарханов.