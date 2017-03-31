Жозе Моуринью: травмированные игроки? Важнее те, кто готов играть

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне матча с "Вест Бромвичем" в 30-м туре АПЛ рассказал о травмах и дисквалификациях.



"Они не имеют значения, важнее те, кто готов играть, это то, о чём мы должны думать. Мы не можем плакаться или думать об игроках, которые недоступны для игры. Вы знаете, Златан и Эррера. Кроме этого, всем известно, что произошло в сборной Англии со Смоллингом и Джонсом, Погба также травмирован. Но я повторюсь – это неважно. Важны игроки, готовые к игре. Я верю в них и мы будем сражаться", - цитирует португальца официальный сайт "Манчестер Юнайтед".