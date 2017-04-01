Джефферсон Фарфан: готов сыграть против "Уфы", с нетерпением жду дебюта в премьер-лиге

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан высказался в преддверии матча с "Уфой" в рамках 21-го тура РФПЛ.– Трудности не должны смущать нас. Мы должны использовать наши сильные качества и продвинуться в турнирной таблице. При этом отмечу "Уфу": на занятиях мы обсуждали соперника и представляем его силу.– Я готов играть, теперь вопрос только в конкуренции или тактических нюансах. С нетерпением жду дебюта в чемпионате России. Обидно было получить повреждение в конце зимних сборов, мне пришлось заниматься лечением, но сейчас всё в порядке. И главное – я почувствовал, что в последнюю неделю-две заметно прибавил во взаимопонимании с партнёрами на поле.– И к этому я тоже готов! Когда самолёт подлетал к Уфе, я поразился: полно снега, и он растает, наверное, только к лету. Что касается синтетики, то для меня такое покрытие – не экзотика, но играл на нем мало. Во время тренировки адаптировался к полю, ощущения нормальные.