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Расследование ФИФА по делу о коррупции обошлось в 80 млн фунтов

Расходы на расследование ФИФА по коррупции внутри организации составили примерно ?80 млн, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Daily Mail.

31 марта стало известно о завершении расследования, которое проводили юристы из американской компании Quinn Emanuel в сотрудничестве со специалистами из швейцарский фирмы NKF. В ходе длительного расследования ФИФА было изучено более 2,5 млн документов, а также опрошено множество важных свидетелей, после чего материалы были переданы властям США и Швейцарии.

По информации источника в ФИФА, причиной столь крупных расходов стала объемность расследования. Так как уголовные дела остаются открытыми, организация не будет публиковать или комментировать итоги внутренней проверки. Подробный отчет и краткие выводы будут обнародованы в конце апреля.
Сегодня, 11:04
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(1)
№2 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 12:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: VirGON
отлично провели расследование о коррупции и урвали еще 80 лямов laughing

это прям золотая жила


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 11:51) #
  • +4
  •  (4)

отлично провели расследование о коррупции и урвали еще 80 лямов laughing
Регистрация: 14.12.2016
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