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Болельщики "Локомотива" смогут пройти на матч с "Уфой" бесплатно

Билеты на матч 21-го тура премьер-лиги с "Уфой" для поклонников "Локомотив" будут бесплатными, передает официальный твиттер железнодорожников. Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча.

Напомним, игра "Уфа" - "Локомотив" состоится на стадионе "Нефтяник" 1 апреля. Начало - в 15:00 мск.
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 11:08
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Краснодар, Уфа... С одной стороны - это падение спроса (что в кризис - неудивительно, тем более - в регионах). С другой - хорошо бы побольше таких акций.
Регистрация: 2.08.2013
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