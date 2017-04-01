Болельщики "Локомотива" смогут пройти на матч с "Уфой" бесплатно

Билеты на матч 21-го тура премьер-лиги с "Уфой" для поклонников "Локомотив" будут бесплатными, передает официальный твиттер железнодорожников. Гостевые кассы откроются за полтора часа до матча.



Напомним, игра "Уфа" - "Локомотив" состоится на стадионе "Нефтяник" 1 апреля. Начало - в 15:00 мск.