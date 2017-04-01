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"Ливерпулю" грозит запрет на трансферы из-за переманивания 12-летнего игрока
"Ливерпулю" могут запретить регистрацию новых игроков из-за того, что мерсисайдцы переманивали молодого футболиста у "Сток Сити", передает The Telegraph.
В начале текущего сезона селекционеры "Ливерпуля" заинтересовались талантливым 12-летним игроком из академии "Стока". Сообщается, что "красные" дали обещание полностью оплатить "Сток Сити" обучение футболиста до исполнения ему 16 лет, но когда мальчик уже покинул клуб, отказались от своих обещаний.
В итоге семья юного футболиста осталась должна "гончарам" 50 тысяч фунтов, которые клуб уже вложил в его образование. Либо эти средства должен выплатить команда, которая захочет подписать 12-летнего игрока.
"Ливерпулю" же за данный инцидент грозит денежный штраф и запрет на осуществление трансферов.
В начале текущего сезона селекционеры "Ливерпуля" заинтересовались талантливым 12-летним игроком из академии "Стока". Сообщается, что "красные" дали обещание полностью оплатить "Сток Сити" обучение футболиста до исполнения ему 16 лет, но когда мальчик уже покинул клуб, отказались от своих обещаний.
В итоге семья юного футболиста осталась должна "гончарам" 50 тысяч фунтов, которые клуб уже вложил в его образование. Либо эти средства должен выплатить команда, которая захочет подписать 12-летнего игрока.
"Ливерпулю" же за данный инцидент грозит денежный штраф и запрет на осуществление трансферов.
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