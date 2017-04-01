Матч первых



Чемпионат России



21 тур



"Уфа" - "Локомотив" 0:1

Джефферсон Фарфан провел первый матч за "Локомотив" и сразу забил свой первый гол в футболке "железнодорожников". Материало том, как дебют перуанца стал причиной первого поражения "Уфы" при Сергее СемакеСубботний игровой день начинался в Уфе. В гости к подопечным Сергея Семака приезжал столичный "Локомотив". Удивительное непривычное расположение команд в турнирной таблице сбивало с толку. Выходило, что многолетний отечественный гранд подходил к матчу в роли аутсайдера. Посудите сами, "Уфа" торжествует в зоне еврокубков и не пропускает в этом году, "Локо" же плетётся где-то за экватором. Тем более, в последней очной встрече между уфимцами и "железнодорожниками" первые одержали фирменную скупую победу 1:0.К нынешнему матчу гости подходили с потерями. Перебрал жёлтых карточек Ари, получили травмы Чорлука и Виталий Денисов. Отсутствие арендованного у "Краснодара" форварда вынудило Сёмина впервые выпустить Джефферсона Фарфана. Приобретенный зимой игрок до этой встречи не выходил на поле в футболке "красно-зелёных". Место центрального защитника занял Тарас Михалик, а латераля заменил Ренат Янбаев.За исключением потенциально опасного рывка Фатаи, которого бесхитростно оттеснил Кверквелия уже внутри штрафной, на первых минутах ничего существенного не произошло. "Локомотив" опускался глубже, оставляя хозяевам широкие просторы искусственного газона, лишь моментами обозначал какое-то подобие прессинга силами выдвинутых Миранчука и Фарфана. "Уфа" пыталась сообразить, что ей делать с мячом, как вскрывать оборону столь зажавшегося соперника, и не находила ответа. Уфимцев стесняла роль первого номера, будто неудобная обувь. И потому хозяева, дразня "железнодорожников" перекатами на своей половине, раззадоривали гостей, старались выманить их.Достаточно скромная инициатива переходила то к "Локо", то к хозяевам встречи. Выливалось это в проценты владения мячом (чудовищную часть времени только у своих владений) и кое-какие попытки забить. О голевых моментах зрителям приходилось только мечтать, как и о достойном темпе. Чего-то ждали обе команды, какой-то ошибки в действиях друг друга, которой можно будет воспользоваться. Подобное развитие игры слегка настораживало. Всё-таки через три дня нас ждала кубковая игра между этими же клубами в Москве. И повторения первых двадцати минут видеть не очень хотелось.Но на экваторе тайма "Локомотив" наконец-то завёлся и сподобился на пару полноценных позиционных атак. В действиях гостей проявилась какая-то осмысленность и живость, задвигался мяч. Можно было подумать, что игроки наконец-то проснулись, что мы наконец-то хоть что-нибудь увидим. И действительно, "Локомотив" забил, - но только через десяток минут, спустя несколько не самых задорных попыток.Фарфану хватило двух возможностей, чтобы открыть счёт своим мячам за новую команду. Сначала нападающий попробовал переправить снаряд в ворота после стандарта, получилось очень опасно, но чуть неточно, а затем пробил с игры. Из-под защитника, точно в самый уголочек, - Беленов не сумел выудить сферу. "Уфа" пропустила первый гол при Сергее Семаке.После гола "Локо" обрёл землю под ногами. Словно гости почувствовали уверенность в собственных силах. "Железнодорожники" легко прижали уфимцев и, задержавшись на чужой территории, долго и бесплодно катали снаряд. Моментов опять практически не было, но солидность движения гостей создавала впечатление чуть ли не доминирования. Сразу после гола "Уфа" не могла и просто зацепиться за мяч, играла на отбой. Правда, уже на последних минутах тайма подопечные Семака всё-таки начали возражать контрвыпадами и даже заработали право на штрафной удар из неплохой позиции. Правда, замерзший Гилерме без особого труда остановил нехитрый розыгрыш.Второй тайм получился немного живее первого. Впрочем, удивляться тут нечему. "Уфе" надо было забивать, так что непроходимой глыбой торчать около собственной штрафной не было никакого смысла, а "Локомотив" не стал отходить назад и действовать сугубо по счёту. Гости старались забить второй и снять все вопросы. Конечно, лишний раз "железнодорожники" не рисковали, помня о завоеванном преимуществе, но при этом играли впереди подопечные Сёмина лучше своих оппонентов.На последние пятнадцать минут Сергей Семак, понимая, что его команда абсолютно бессильна впереди, снял третьего центрального защитника Сухова и выпустил вместо него атакующего Кротова. Но привело это лишь к промежуточным результатам. Уфимцы стали интенсивнее атаковать, большими силами растягивать плотные "красно-зелёные" редуты, но до акцентированных ударов по воротам Гилерме хозяева так и не дошли. Получались лишь полускидки-полуудары, с которыми русско-бразильских голкипер справлялся без особых проблем."Локомотив" победил в манере своих же противников. Забили единственный гол, надёжно и внимательно играли позади, лишний раз ни рискуя, и в итоге не допустили ни одного серьёзного момента в собственной штрафной. Не хватило команде Семака мощи впереди. Да и слишком поздно начали рисковать уфимцы. Стоило пораньше большими силами рвануться вперёд.Фарфан, 40.Беленов, Живоглядов, Карп (Безденежных, 70), Никитин, Пауревич, Пуцко, Засеев (Обляков, 75), Сухов (Кротов, 84), Стоцкий, Фатай, Сысуев.Гилерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Янбаев, Игнатьев, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш (Баринов, 89), Фарфан, Ал. Миранчук.Игнатьев, 20, Тарасов, 70.