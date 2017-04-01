Фарфан открыл счет голам в дебютном матче и размочил Беленова (видео)

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дебютировал за "Локомотив" в матче 21-го тура премьер-лиги с "Уфой".Перуанец на 37-й минуте матча точным ударом из-за штрафной в ближний угол открыл счет в игре. Отметим, что страж ворот уфимцев Александр Беленов пропустил только первый гол в весенней части сезона. В матчах с "Тереком", "Крыльями" и "Краснодаром" ему удалось отстоять "на ноль".