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15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (1)
08:50
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Фарфан открыл счет голам в дебютном матче и размочил Беленова (видео)
Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дебютировал за "Локомотив" в матче 21-го тура премьер-лиги с "Уфой".
Перуанец на 37-й минуте матча точным ударом из-за штрафной в ближний угол открыл счет в игре. Отметим, что страж ворот уфимцев Александр Беленов пропустил только первый гол в весенней части сезона. В матчах с "Тереком", "Крыльями" и "Краснодаром" ему удалось отстоять "на ноль".
ВИДЕО - здесь
Перуанец на 37-й минуте матча точным ударом из-за штрафной в ближний угол открыл счет в игре. Отметим, что страж ворот уфимцев Александр Беленов пропустил только первый гол в весенней части сезона. В матчах с "Тереком", "Крыльями" и "Краснодаром" ему удалось отстоять "на ноль".
ВИДЕО - здесь
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