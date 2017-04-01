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Фарфан открыл счет голам в дебютном матче и размочил Беленова (видео)

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан дебютировал за "Локомотив" в матче 21-го тура премьер-лиги с "Уфой".

Перуанец на 37-й минуте матча точным ударом из-за штрафной в ближний угол открыл счет в игре. Отметим, что страж ворот уфимцев Александр Беленов пропустил только первый гол в весенней части сезона. В матчах с "Тереком", "Крыльями" и "Краснодаром" ему удалось отстоять "на ноль".

ВИДЕО - здесь
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 16:08
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4
(1)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пенка вратаря


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Знатно запулил, да и Беленов ошибся. С победой нас Паровозов.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 16:12) #
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  •  (4)
online

blush


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тюльпан молодец
Регистрация: 27.08.2008
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