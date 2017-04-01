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"Эйбар" одержал волевую победу над "Вильярреалом"
В матче 29-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" проиграл "Эйбару".
Чемпионат Испании
29 тур
"Вильярреал" - "Эйбар" 2:3
Голы: Сориано, 19, 89, Леон, 48 (пен.), Гарсия, 54, Инуи, 77
"Вильярреал": Фернандес - Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес - Кастильехо, (Лопес, 59), Тригерос, (дос Сантос, 59), Сориано, Сориано - Сольдадо, Бакамбу, (Борре, 80).
"Эйбар": Йоэль - Рамис, Арбилья, (альвес, 64), Капа, (Луна, 40), Лежен - Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи - Кике, Энрик.
Предупреждения: Бонера, 10, Кастильехо, 39, Луна, 43, Гонсалес, 66
Чемпионат Испании
29 тур
"Вильярреал" - "Эйбар" 2:3
Голы: Сориано, 19, 89, Леон, 48 (пен.), Гарсия, 54, Инуи, 77
"Вильярреал": Фернандес - Бонера, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес - Кастильехо, (Лопес, 59), Тригерос, (дос Сантос, 59), Сориано, Сориано - Сольдадо, Бакамбу, (Борре, 80).
"Эйбар": Йоэль - Рамис, Арбилья, (альвес, 64), Капа, (Луна, 40), Лежен - Леон, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи - Кике, Энрик.
Предупреждения: Бонера, 10, Кастильехо, 39, Луна, 43, Гонсалес, 66
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