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08:50
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
Хосеп Гвардиола: восхищаюсь, что в Англии люди имеют право высказаться по вопросам вроде Brexit (1)
"Ливерпуль" с уверенным счетом обыграл "Эвертон"
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби обыграл "Эвертон".
Чемпионат Англии
30 тур
"Ливерпуль" - "Эвертон" 3:1
Голы: Мане, 12, Пеннингтон, 29, Коутиньо, 31, Ориги, 61
"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Клайн, Ловрен - Коутиньо, (Александер-Арнольд, 77), Вейналдум, Фирмино, (Клаван, 90), Лейва, Мане, (Ориги, 59), - Джан, Милнер.
"Эвертон": Роблес - Пеннингтон, (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бейнс - Дэйвис, (Валенсия, 67), Гуйе, Баркли, Холгейт - Лукаку, Кэлверт-Льюин, (Миральяс, 83).
Предупреждения: Дэйвис, 28, Баркли, 42, Уильямс, 65, Джан, 72
Чемпионат Англии
30 тур
"Ливерпуль" - "Эвертон" 3:1
Голы: Мане, 12, Пеннингтон, 29, Коутиньо, 31, Ориги, 61
"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Клайн, Ловрен - Коутиньо, (Александер-Арнольд, 77), Вейналдум, Фирмино, (Клаван, 90), Лейва, Мане, (Ориги, 59), - Джан, Милнер.
"Эвертон": Роблес - Пеннингтон, (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бейнс - Дэйвис, (Валенсия, 67), Гуйе, Баркли, Холгейт - Лукаку, Кэлверт-Льюин, (Миральяс, 83).
Предупреждения: Дэйвис, 28, Баркли, 42, Уильямс, 65, Джан, 72
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