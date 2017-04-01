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"Ливерпуль" с уверенным счетом обыграл "Эвертон"

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби обыграл "Эвертон".

Чемпионат Англии

30 тур

"Ливерпуль" - "Эвертон" 3:1

Голы: Мане, 12, Пеннингтон, 29, Коутиньо, 31, Ориги, 61

"Ливерпуль": Миньоле - Матип, Клайн, Ловрен - Коутиньо, (Александер-Арнольд, 77), Вейналдум, Фирмино, (Клаван, 90), Лейва, Мане, (Ориги, 59), - Джан, Милнер.

"Эвертон": Роблес - Пеннингтон, (Бэрри, 68), Уильямс, Джагелка, Бейнс - Дэйвис, (Валенсия, 67), Гуйе, Баркли, Холгейт - Лукаку, Кэлверт-Льюин, (Миральяс, 83).

Предупреждения: Дэйвис, 28, Баркли, 42, Уильямс, 65, Джан, 72
Теги: Ливерпуль Эвертон
Сегодня, 16:24
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