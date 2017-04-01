Киевское "Динамо" отказалось продавать Виду в "Трабзонспор"

Киевское "Динамо" отказалось отпускать своего защитника Домагоя Виду в "Трабзонспор", утверждает TS Kulis.



Турецкий клуб предлагал за трансфер футболиста 8 миллионов евро, но получил от киевлян отказ.