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Илья Жигулев: "Ростов" - сильная команда, которую нужно опасаться
Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев рассказал о своем вызове в молодежную сборную России, а также поделился ожиданиями о предстоящем сопернике по чемпионату России - "Ростове".
– Я был первый раз вызван в молодежную сборную, было интересно. Мы выиграли две игры. Я удовлетворен как игрой команды, так и результатом.
- Как оцените свое физическое состояние?
- В целом нормальное.
– Что скажете о встрече с болельщиками, какие впечатления?
– Отличное. Мы всегда рады, что они поддерживают нас на матчах, рады увидеться с ними.
– Какие сильные стороны "Ростова" можете назвать? Что нужно сделать вашей команде, чтобы победить?
– "Ростов" – очень дисциплинированная команда, которая хорошо играет с соперниками "один в один" с игроками. Выигрывает много единоборств, хорошо действует от обороны. Тренер расскажет нам на теории, как надо действовать, чтобы выиграть.
– Как команда психологически настроена, ведь у нее был непростой отрезок до перерыва?
– Мы понимаем, что у нас остались матчи только в чемпионате, потому все силы будем отдавать здесь. Учитывая то, что все соперники идут рядом в таблице, можно оказаться внизу, если проиграешь, или подняться выше, если победишь. Поэтому сейчас надо в каждой встрече играть только на победу.
– Если сравнивать "Ростов" с ним же прошлогодним, он шел выше. Сейчас хуже стал?
– Нет. Я считаю, это сильная команда, которую нужно опасаться. Нам надо концентрироваться на эту игру.
– Вы уже несколько месяцев работаете с основной командой. Освоились?
– Сейчас уже нет проблем. Раньше, когда в первых матчах выходил, было волнение, но ребята помогали, подсказывали. Сейчас с каждой игрой я чувствую себя уверенней, потому в психологическом плане все хорошо.
Rusfootball.info
– Я был первый раз вызван в молодежную сборную, было интересно. Мы выиграли две игры. Я удовлетворен как игрой команды, так и результатом.
- Как оцените свое физическое состояние?
- В целом нормальное.
– Что скажете о встрече с болельщиками, какие впечатления?
– Отличное. Мы всегда рады, что они поддерживают нас на матчах, рады увидеться с ними.
– Какие сильные стороны "Ростова" можете назвать? Что нужно сделать вашей команде, чтобы победить?
– "Ростов" – очень дисциплинированная команда, которая хорошо играет с соперниками "один в один" с игроками. Выигрывает много единоборств, хорошо действует от обороны. Тренер расскажет нам на теории, как надо действовать, чтобы выиграть.
– Как команда психологически настроена, ведь у нее был непростой отрезок до перерыва?
– Мы понимаем, что у нас остались матчи только в чемпионате, потому все силы будем отдавать здесь. Учитывая то, что все соперники идут рядом в таблице, можно оказаться внизу, если проиграешь, или подняться выше, если победишь. Поэтому сейчас надо в каждой встрече играть только на победу.
– Если сравнивать "Ростов" с ним же прошлогодним, он шел выше. Сейчас хуже стал?
– Нет. Я считаю, это сильная команда, которую нужно опасаться. Нам надо концентрироваться на эту игру.
– Вы уже несколько месяцев работаете с основной командой. Освоились?
– Сейчас уже нет проблем. Раньше, когда в первых матчах выходил, было волнение, но ребята помогали, подсказывали. Сейчас с каждой игрой я чувствую себя уверенней, потому в психологическом плане все хорошо.
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