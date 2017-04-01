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"Арсенал" - "Томь": стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Томи".

"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров, Расич.

"Томь":Солосин, Митерев, Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев.
Теги: Арсенал Тула Томь
Сегодня, 17:10
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