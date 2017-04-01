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Сергей Семак: старались забить, но спасти игру не смогли
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1).
- Начали неплохо, были какие-то моменты, но пропущенный мяч повернул игру. Нужно было забивать, создавать, пытались использовать свои полумоменты, но стопроцентного шанса так и не создали. По желанию и самоотдаче нет вопросов к игрокам.
- Показалось, что средняя и оборонительная линии "Локомотива" были непреодолимы для "Уфы". В чем причина?
- Много причин. К сожалению, сейчас лимитирован атакующий потенциал. В первом тайме могли сделать свои моменты более опасными. Потом "Локомотив" хорошо оборонялся. Старались забить, но спасти игру не смогли.
- Начали неплохо, были какие-то моменты, но пропущенный мяч повернул игру. Нужно было забивать, создавать, пытались использовать свои полумоменты, но стопроцентного шанса так и не создали. По желанию и самоотдаче нет вопросов к игрокам.
- Показалось, что средняя и оборонительная линии "Локомотива" были непреодолимы для "Уфы". В чем причина?
- Много причин. К сожалению, сейчас лимитирован атакующий потенциал. В первом тайме могли сделать свои моменты более опасными. Потом "Локомотив" хорошо оборонялся. Старались забить, но спасти игру не смогли.
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