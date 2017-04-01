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"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи"

Матч 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Томью" завершился победой тульской команды со счетом 3:0.

Чемпионат России

21 тур

"Арсенал" - "Томь" 3:0

Голы: Александров, 23, Думбия, 77, Комбаров, 90

"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров, Расич, (Шевченко, 73).

"Томь":Солосин, Митерев, (Карымов, 79), Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, (Науменко, 88), Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев, (Макурин, 81).

Предупреждения: Осипов, 26, Сасин, 33, Думбия, 66, Баляйкин, 76, Карымов, 86, Бурочану, 87
Теги: Арсенал Тула Томь
Сегодня, 19:21
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6
(1)
№6 Написал: Мэк (Сегодня, 20:31) #
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online

utekay,
дЭбил щеглов... с праздником тебя.... чумазый алконавт...)
Регистрация: 1.04.2017
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Томи только Амкар не забивает....
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
1 апреля 2017 года, суббота
Уфа
Локомотив 0:1

Рубин
Зенит 3:0
laughing кто там таблицы слева рисует? набухались уже в День Дурака?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:41) #
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Рубин-Зенит 3:0! Админы с 1 апреля!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Отлично, Тулу с победой!


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Регистрация: 10.07.2013
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