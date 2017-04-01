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20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
16:52
Матч первых (2)
Матч первых (2)
15:38
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
Виктор Классон: мои голы за Швецию придадут мне уверенности в играх за "Краснодар" (видео) (2)
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи"
Матч 21-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и "Томью" завершился победой тульской команды со счетом 3:0.
Чемпионат России
21 тур
"Арсенал" - "Томь" 3:0
Голы: Александров, 23, Думбия, 77, Комбаров, 90
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров, Расич, (Шевченко, 73).
"Томь":Солосин, Митерев, (Карымов, 79), Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, (Науменко, 88), Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев, (Макурин, 81).
Предупреждения: Осипов, 26, Сасин, 33, Думбия, 66, Баляйкин, 76, Карымов, 86, Бурочану, 87
Чемпионат России
21 тур
"Арсенал" - "Томь" 3:0
Голы: Александров, 23, Думбия, 77, Комбаров, 90
"Арсенал": Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Бурмистров, Расич, (Шевченко, 73).
"Томь":Солосин, Митерев, (Карымов, 79), Осипов, Баляйкин, Чуперка, Кузнецов, (Науменко, 88), Пугин, Попов, Сасин, Голышев, Соболев, (Макурин, 81).
Предупреждения: Осипов, 26, Сасин, 33, Думбия, 66, Баляйкин, 76, Карымов, 86, Бурочану, 87
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