Андреа Пирло: хотелось бы сыграть в матче "Наполи" - "Ювентус"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло признался, что хотел бы выйти на поле в поединке 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и туринским клубом.



"Это будет очень напряжённый матч. Возвращение Игуаина, важность встречи... Мне определенно хотелось бы принять участие в этом матче", - цитирует Пирло Football Italia.