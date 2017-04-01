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Андреа Пирло: хотелось бы сыграть в матче "Наполи" - "Ювентус"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло признался, что хотел бы выйти на поле в поединке 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и туринским клубом.

"Это будет очень напряжённый матч. Возвращение Игуаина, важность встречи... Мне определенно хотелось бы принять участие в этом матче", - цитирует Пирло Football Italia.
Теги: Пирло Наполи Ювентус
Вчера, 23:25
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