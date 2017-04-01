"Тоттенхэм" пока не решился переехать на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" пока не принял решение о переезде на "Уэмбли" в сезоне-2017/18 с 31 марта на 30 апреля, сообщает официальный сайт "шпор".



Сообщается, что "шпоры" через месяц должны оповестить Футбольную ассоциацию Англии о сроках переезда на новую арену.