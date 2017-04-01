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"Тоттенхэм" пока не решился переехать на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" пока не принял решение о переезде на "Уэмбли" в сезоне-2017/18 с 31 марта на 30 апреля, сообщает официальный сайт "шпор".

Сообщается, что "шпоры" через месяц должны оповестить Футбольную ассоциацию Англии о сроках переезда на новую арену.
Теги: Тоттенхэм
Вчера, 23:33
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