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Диего Симеоне: Черчи ещё поможет "Атлетико" в этом сезоне

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что нападающий команды Алессио Черчи набрал необходимые кондиции.

"Алессио много работает. Он не входил в наши планы, так как у него была плохая физическая форма. Однако сейчас он прибавил. Несомненно, Черчи ещё поможет "Атлетико" в этом сезоне", - цитирует Симеоне Goal.com.
Теги: Симеоне Атлетико
Вчера, 23:39
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