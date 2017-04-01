"Атлетико" обыграл "Малагу" и вышел на третье место

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вчера 22:30
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Вчера 22:08
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
Вчера 21:36
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
Вчера 20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Вчера 20:07
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Вчера 20:06
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
Вчера 19:21
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (6)
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (6)
Вчера 19:14
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
Вчера 19:08
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
Вчера 19:00
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
Вчера 18:47
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Вчера 18:19
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Вчера 18:05
Серхио Рамос пропустит матч с "Алавесом"
Серхио Рамос пропустит матч с "Алавесом"
Вчера 17:29
Как выбирать букмекеров для ставок
Как выбирать букмекеров для ставок
Вчера 17:19
Сергей Семак: старались забить, но спасти игру не смогли (1)
Сергей Семак: старались забить, но спасти игру не смогли (1)
Вчера 17:10
"Арсенал" - "Томь": стартовые составы
"Арсенал" - "Томь": стартовые составы
Вчера 17:09
"Динамо" с крупным счетом обыграло "Тамбов" (4)
"Динамо" с крупным счетом обыграло "Тамбов" (4)
Вчера 17:02
Виталий Мутко: у нас есть футболисты хорошего уровня (6)
Виталий Мутко: у нас есть футболисты хорошего уровня (6)
Вчера 16:53
Фарфан принес "Локомотиву" выездную победу над "Уфой" (30)
Фарфан принес "Локомотиву" выездную победу над "Уфой" (30)
Вчера 16:52
Матч первых (2)
Матч первых (2)
"Атлетико" обыграл "Малагу" и вышел на третье место
"Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Малагу" со счетом 2:0.
Чемпионат Испании
29-й тур
"Малага" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Коке, 26 (0:1). Филипе Луис, 74 (0:2).
"Малага": Камени, Торрес Гомес (Рикка, 15), Росалес, Льоренте, Эрнандес, Камачо, Хуан Карлос, Хосе Родригес (Ресио, 60), Пабло Форнальс, Кеко (Сантос, 72), Рамирес.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Хименес, 88), Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 53), Фернандо Торрес, Гризманн (Годин, 84).
Предупреждения: Эрнандез, 19. Савич, 31. Ресио, 76. Хуан Карлос, 76.
Чемпионат Испании
29-й тур
"Малага" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Коке, 26 (0:1). Филипе Луис, 74 (0:2).
"Малага": Камени, Торрес Гомес (Рикка, 15), Росалес, Льоренте, Эрнандес, Камачо, Хуан Карлос, Хосе Родригес (Ресио, 60), Пабло Форнальс, Кеко (Сантос, 72), Рамирес.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Хименес, 88), Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 53), Фернандо Торрес, Гризманн (Годин, 84).
Предупреждения: Эрнандез, 19. Савич, 31. Ресио, 76. Хуан Карлос, 76.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.