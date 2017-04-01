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"Атлетико" обыграл "Малагу" и вышел на третье место

"Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Малагу" со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

29-й тур

"Малага" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Коке, 26 (0:1). Филипе Луис, 74 (0:2).

"Малага": Камени, Торрес Гомес (Рикка, 15), Росалес, Льоренте, Эрнандес, Камачо, Хуан Карлос, Хосе Родригес (Ресио, 60), Пабло Форнальс, Кеко (Сантос, 72), Рамирес.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Хименес, 88), Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 53), Фернандо Торрес, Гризманн (Годин, 84).

Предупреждения: Эрнандез, 19. Савич, 31. Ресио, 76. Хуан Карлос, 76.
Теги: Атлетико Малага
Вчера, 23:51
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