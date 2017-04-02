"Бенфика" и "Порту" оформили ничью

"Бенфика" и "Порту" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Португалии.



"Бенфика" имеет 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Порту" на одно очко.



Чемпионат Португалии. 27 тур



"Бенфика" - "Порту" - 1:1



Голы: Жонас, 7 (пен.), Перейра, 49



"Бенфика": Эдерсон - Луизао, Элизеу, Нелсон Семеду, Линделеф - Сальвио, (Серви, 69), Самарис, Пицци, Рафа Силва, (Каррильо, 87), - Митроглу, Жонас.



"Порту": Касильяс - Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано - Оливер Торрес, Данилу Перейра, Корона, (Жота, 67), Андре Андре, Браими, (Отавио, 87), - Соарес.



Предупреждения: Фелипе, 5, Андре Андре, 56, Маркано, 71, Теллес, 76.