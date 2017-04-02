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"Бенфика" и "Порту" оформили ничью

"Бенфика" и "Порту" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Португалии.

"Бенфика" имеет 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Порту" на одно очко.

Чемпионат Португалии. 27 тур

"Бенфика" - "Порту" - 1:1

Голы: Жонас, 7 (пен.), Перейра, 49

"Бенфика": Эдерсон - Луизао, Элизеу, Нелсон Семеду, Линделеф - Сальвио, (Серви, 69), Самарис, Пицци, Рафа Силва, (Каррильо, 87), - Митроглу, Жонас.

"Порту": Касильяс - Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано - Оливер Торрес, Данилу Перейра, Корона, (Жота, 67), Андре Андре, Браими, (Отавио, 87), - Соарес.

Предупреждения: Фелипе, 5, Андре Андре, 56, Маркано, 71, Теллес, 76.
Теги: Бенфика Порту
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