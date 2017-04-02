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Виталий Кварцяный: оба гола - это фальсификация! Судьи хотели нам еще и третий забить

Главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный отреагировал на поражение от "Ворсклы" (0:2) в матче чемпионата Украины.

– Матч можно поделить на два отрезка, во втором тайме у ваших футболистов что-то не получилось. В чем причина?

– Вы уже за меня ответили: два разных тайма, что-то не сложилось. На этом закончим.

– Что именно пошло не так?

– Вы меня 10 минут не давали в эфир. Первый гол – нарушение на Петрове, заплели ноги. Судья был заинтересован в этом, сказал, что Петров споткнулся о мяч, поэтому не свистнул. Это же нарушение! Посмотрите запись. Меня 10 минут не давали в экран, так что я уже все узнал.

Нарушение, гол нечистый, фальсификация. Второй гол из офсайда – тоже фальсификация! О чем говорить? Я сказал: "Вася, что, в Полтаве без "вне игры" играем?". Наверное, тут свои правила есть.

А судьи хотели еще и третий, и четвертый гол забить. Они все вместе так дружно. Наверное, наша команда немного уступала, но претензий особых нет, все старались. Два корявых гола... Не с того некоторые тренеры начинают. Все, пока, – приводит слова Кварцяного Terrikon.
Теги: Кварцяный
Сегодня, 02:44
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