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Пьер-Эмерик Обамеянг отпраздновал гол, надев маску Спауна (фото)

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг оригинально отпраздновал гол в ворота "Шальке" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии (1:1).

Габонец, поразив ворота Ральфа Ферманна, надел маску известного героя комиксов, фильмов и мультфильмов Спауна и побежал к гостевой трибуне, где располагались болельщики "Боруссии".

Главный тренер команды Томас Тухель рассказал, что знал о том, что планирует его подопечный.

"Такое неординарное празднование – часть дерби, и такое может запомниться на долгие годы. И почему я должен злиться и запрещать делать ему это?" – цитирует Тухеля "СЭ" со ссылкой на Bild.

Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 02:49
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