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Евгений Бушманов: нужно убрать результат в детском футболе до определенно возраста

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о недостатках системы подготовки молодых футболистов.

- Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?

- Да. Есть уклон в сторону результата. А как его добиться? Один и способов - взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии – тоже. И это достаточно серьезная проблема.

- Как ее решить?

- Убрать результат до определенно возраста. Чем дальше, тем лучше. Турниры, поездки – пожалуйста. Но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников, - передает слова Бушманова Советский спорт.
Теги: Бушманов
Сегодня, 03:25
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