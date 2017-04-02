Евгений Бушманов: нужно убрать результат в детском футболе до определенно возраста

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:57
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
"ПСЖ" обыграл "Монако" в финале Кубка Франции (1)
Вчера 23:04
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
Вчера 22:30
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Жозе Моуринью: Де Хеа проспал весь матч
Вчера 22:08
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
"Крылья Советов" прибыли в Москву на матч с ЦСКА (2)
Вчера 21:36
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
"Саутгемптон" и "Борнмут" голов не забили
Вчера 20:11
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Сергей Кирьяков: во втором тайме давали "Томи" много свободных зон, глубоко сели в обороне (1)
Вчера 20:07
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Валерий Петраков: в обороне так играть нельзя
Вчера 20:06
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
"Факел" упустил победу над "Кубанью" (1)
Вчера 19:21
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (5)
"Арсенал" в Туле забил три безответных мяча "Томи" (5)
Вчера 19:14
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
В матче "Зенит-2" - "Спартак-2" произошла драка (9)
Вчера 19:08
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Бромвич" голов не забили (2)
Вчера 19:00
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
"Спартак-2" в гостях победил "Зенит-2" (8)
Вчера 18:47
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Шальке", "Бавария" забила шесть голов "Аугсбургу"
Вчера 18:19
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Хуан Мата рискует пропустить остаток сезона
Евгений Бушманов: нужно убрать результат в детском футболе до определенно возраста
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался о недостатках системы подготовки молодых футболистов.
- Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?
- Да. Есть уклон в сторону результата. А как его добиться? Один и способов - взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии – тоже. И это достаточно серьезная проблема.
- Как ее решить?
- Убрать результат до определенно возраста. Чем дальше, тем лучше. Турниры, поездки – пожалуйста. Но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников, - передает слова Бушманова Советский спорт.
- Считается, что одной из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Согласны?
- Да. Есть уклон в сторону результата. А как его добиться? Один и способов - взять ребят помощнее, поздоровее, чтобы лучше толкались, боролись. В итоге потом сказывается нехватка обучения. И при переходе во взрослый футбол возникают сложности. На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров требуют результата, от директора академии – тоже. И это достаточно серьезная проблема.
- Как ее решить?
- Убрать результат до определенно возраста. Чем дальше, тем лучше. Турниры, поездки – пожалуйста. Но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников, - передает слова Бушманова Советский спорт.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.