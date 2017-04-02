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Сергей Кирьяков: 1 апреля было не до шуток, мы хотим остаться в премьер-лиге
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков прокомментировал победу над "Томью" в матче 21-го тура РФПЛ.
- Приятно побеждать! В любом случае мы не обольщаемся. По первому тайму к игрокам у меня минимум замечаний. Мы забили быстрый гол, до перерыва нужно было забивать еще. Во втором тайме был провальный отрезок, были серьезные проблемы. Мы проанализируем действия игроков. По горячим следам это сделать тяжело. Потом команда проявила характер, забила второй мяч, третий. Сегодня многое стояло на кону, победа была нам необходима.
- У вас есть вопросы к игрокам линии атаки?
- Реализацией моментов я не доволен. Не только реализацией, но и обострениями в атаке. Не хватало острых фланговых передач. Возможно, это нехватка мастерства.
- Кого бы отметили сегодня?
- Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку.
- Федерико Расич является основной ударной силой команды?
- Тренерскую установку он не выполнил. Рады, что он наконец-то увидел семью, детей, но на поле он провел слабый матч. А вот Шевченко порадовал. Игорь сумел войти в игру со скамейки.
- Показалось, что в обороне игрокам не хватает взаимопонимания?
- Обороной я доволен отчасти. В первой тайме они очень хорошо защищались, комбинировали, но начало второго тайма провалили все.
- Что с Вергарой?
- У Вергары есть проблемы с коленом. Также нужно учитывать количество легионеров.
- Сегодня День смеха. Никто из команды не решился на какую-то шутку для поднятия настроения до игры? Может, вы как-то сейчас шутили в раздевалке?
- На 1 апреля никто никого не разыгрывал. Нам не до шуток. Мы сосредоточены на главной задаче сезона, мы хотим остаться в премьер-лиге.
ФК "Арсенал" Тула
- Приятно побеждать! В любом случае мы не обольщаемся. По первому тайму к игрокам у меня минимум замечаний. Мы забили быстрый гол, до перерыва нужно было забивать еще. Во втором тайме был провальный отрезок, были серьезные проблемы. Мы проанализируем действия игроков. По горячим следам это сделать тяжело. Потом команда проявила характер, забила второй мяч, третий. Сегодня многое стояло на кону, победа была нам необходима.
- У вас есть вопросы к игрокам линии атаки?
- Реализацией моментов я не доволен. Не только реализацией, но и обострениями в атаке. Не хватало острых фланговых передач. Возможно, это нехватка мастерства.
- Кого бы отметили сегодня?
- Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку.
- Федерико Расич является основной ударной силой команды?
- Тренерскую установку он не выполнил. Рады, что он наконец-то увидел семью, детей, но на поле он провел слабый матч. А вот Шевченко порадовал. Игорь сумел войти в игру со скамейки.
- Показалось, что в обороне игрокам не хватает взаимопонимания?
- Обороной я доволен отчасти. В первой тайме они очень хорошо защищались, комбинировали, но начало второго тайма провалили все.
- Что с Вергарой?
- У Вергары есть проблемы с коленом. Также нужно учитывать количество легионеров.
- Сегодня День смеха. Никто из команды не решился на какую-то шутку для поднятия настроения до игры? Может, вы как-то сейчас шутили в раздевалке?
- На 1 апреля никто никого не разыгрывал. Нам не до шуток. Мы сосредоточены на главной задаче сезона, мы хотим остаться в премьер-лиге.
ФК "Арсенал" Тула
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